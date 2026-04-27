Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, demanda nombramiento de Daniel Quintero en Supersalud

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, demandó ante el Consejo de Estado el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud y solicitó suspender de manera inmediata los efectos del decreto que lo designó en el cargo.

La acción, presentada como nulidad electoral, también fue suscrita por gerentes de hospitales públicos del distrito y busca tumbar el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional oficializó el nombramiento .

El documento sostiene que la designación es ilegal porque Quintero no cumpliría los requisitos exigidos para dirigir la Superintendencia Nacional de Salud. Según la demanda, el acto administrativo “se expidió con infracción de las normas en que debe fundarse”, al nombrar a una persona que no reúne “las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad” .

La acción invoca el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo, que permite anular nombramientos cuando el designado no cumple los requisitos del cargo.

Cuestionamientos por formación académica

Uno de los ejes centrales del recurso es la supuesta falta de idoneidad académica. El documento señala que el manual de funciones de la entidad exige formación en áreas relacionadas con salud, ciencias sociales o administración pública, mientras que Quintero es ingeniero electrónico con especialización en finanzas, un perfil que, según los demandante, no corresponde al sector salud .

Incluso advierte que su formación pertenece a un núcleo de conocimiento distinto al requerido para dirigir un organismo técnico de inspección y vigilancia sanitaria.

La demanda también cuestiona la trayectoria profesional del exalcalde; Sostiene que no acredita la experiencia mínima requerida,84 meses de experiencia profesional relacionada, y que su carrera en tecnología, innovación, sector público y política no es equiparable a funciones de control del sistema de salud .

Además, argumenta que su paso por la Alcaldía de Medellín, aunque relevante, no constituye experiencia técnica en vigilancia sanitaria y, en todo caso, no alcanza el tiempo exigido.

Piden suspensión inmediata

Más allá de la nulidad, los demandantes solicitaron una medida cautelar para suspender provisionalmente el nombramiento mientras se resuelve el caso.

La petición se basa en lo que califican como una “incompatibilidad manifiesta” entre el perfil profesional de Quintero y los requisitos del cargo, lo que —según el documento— permitiría evidenciar la ilegalidad sin necesidad de un análisis complejo .

El alcalde Gutiérrez sustenta su legitimidad en el impacto que tendría la decisión sobre la red hospitalaria pública de Medellín, que atiende a más de dos millones de personas. En la demanda se advierte que la Superintendencia Nacional de Salud es un organismo técnico y que su dirección requiere experiencia especializada para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control .