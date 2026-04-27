Con acción popular, demandan nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud

Medellín, Antioquia

Una acción popular fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud, al considerar que su designación vulnera derechos colectivos como la moralidad administrativa, el patrimonio público y el acceso eficiente al sistema de salud.

De acuerdo con la demanda, interpuesta por tres ciudadanos, el acto que originó la controversia fue el Decreto 433 del 23 de abril de 2026, mediante el cual el presidente de la República designó a Quintero en el cargo .

Los accionantes sostienen que el exalcalde de Medellín no cumpliría con el requisito de experiencia profesional relacionada exigido para dirigir la Superintendencia Nacional de Salud.

En el documento se advierte que su trayectoria se ha concentrado en áreas como tecnología, innovación, política electoral y administración municipal, sin experiencia directa en el sistema de salud ni en funciones de inspección, vigilancia y control del sector .

La demanda señala que el cargo exige conocimientos técnicos en regulación sanitaria, supervisión de EPS e intervención del sistema, aspectos frente a los cuales no habría afinidad en su hoja de vida.

Procesos judiciales y disciplinarios

Otro de los argumentos expuestos es la situación jurídica del funcionario. Según la acción popular, Quintero enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato, relacionado con el caso Aguas Vivas, actualmente en etapa de juicio .

Además, se menciona una sanción disciplinaria de la Procuraduría que le impuso una inhabilidad para ejercer cargos públicos, decisión que fue confirmada en segunda instancia y se encuentra en revisión ante el Consejo de Estado.

La demanda también advierte que Quintero habría realizado pronunciamientos públicos previos a su nombramiento en los que anticipaba decisiones frente a las EPS, lo que, según los accionantes, configuraría un posible prejuzgamiento sobre asuntos que debe resolver como autoridad de control .

En ese sentido, sostienen que su llegada a la Superintendencia podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones y generar riesgos en la gestión del sistema de salud.

Contexto: crisis del sistema de salud

El documento subraya que el nombramiento se da en medio de una coyuntura crítica del sistema, con varias EPS intervenidas que agrupan a millones de afiliados y con problemas financieros estructurales.

Incluso se advierte que decisiones como intervenciones o liquidaciones masivas podrían tener impactos en la continuidad del servicio y en el patrimonio público, dada la magnitud de los recursos comprometidos .

La acción popular busca suspender el nombramiento, y se solicita la adopción de medidas para evitar la vulneración de derechos colectivos, lo que podría incluir la suspensión de los efectos del acto mientras se estudia el caso.

El Tribunal Administrativo de Antioquia deberá ahora decidir si admite la demanda y si decreta medidas cautelares frente a la designación.