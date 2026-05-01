Juez ordena arresto contra Jorge Iván Ospina por desacato a fallo de tutela contra Nueva EPS

Justicia

El juez 25 Penal del Circuito de Bogotá impuso cinco días de arresto y una multa a Jorge Iván Ospina Gómez, agente especial interventor de la Nueva EPS, por incumplir una orden judicial relacionada con el reembolso de un dispositivo médico de alto costo.

La decisión se da en medio de un proceso de desacato derivado de una tutela fallada en diciembre de 2025, en la que se ordenó a la entidad devolver el dinero a una paciente que tuvo que asumir el costo de un insumo vital para su salud.

El caso corresponde a la ciudadana Luz Mila Ferreira, quien acudió a la justicia para que se le suministrara un “stent redireccionador de flujo”. Ante la falta de respuesta de la EPS, la mujer pagó el dispositivo con recursos propios, por un valor de $62.835.004.

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Pese a que el fallo judicial ordenó el reembolso en un plazo de 72 horas, la Nueva EPS no dio cumplimiento a la orden durante más de cuatro meses, lo que llevó al juzgado a imponer sanciones.

En la providencia, firmada por la jueza Catalina Piedrahita Gutiérrez, se establecieron varias medidas. Entre ellas, cinco días de arresto para Ospina, una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y la obligación de gestionar de manera inmediata el pago a la accionante.

“PRIMERO: DECLARAR que la NUEVA EPS por medio de su representante legal para asuntos judiciales de tutela y/o su interventor Jorge Iván Ospina Gómez, incurrió en desacato al fallo de tutela proferida el 16 de diciembre de 2025, por las razones expuestas.

SEGUNDO: IMPONER como sanción a Jorge Iván Ospina Gómez, en calidad de Agente Especial Interventor de la Nueva Promotora de Salud S.A. – NUEVA EPS, de cinco (5) días de arresto en las instalaciones que posteriormente se determine y una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes mensuales, suma que deberá ser consignada a órdenes de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, so pena de iniciarse el cobro coactivo.

TERCERO: ORDENAR a Jorge Iván Ospina Gómez en su calidad de interventor de la Nueva EPS, dar cumplimiento inmediato y en lo sucesivo al fallo de tutela del 16 de diciembre de 2025″, se lee en la sentencia de 15 páginas.

Adicionalmente, el despacho ordenó compulsar copias a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante un proceso sancionatorio contra la Nueva EPS por el reiterado incumplimiento.

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El juzgado también explicó por qué la sanción recae sobre Ospina, pese a que la orden inicial fue emitida antes de su posesión. Según la decisión, al asumir como interventor el 13 de abril de 2026, adquirió la responsabilidad sobre los procesos en curso de la entidad.

En ese sentido, la autoridad judicial concluyó que no existía una imposibilidad real para cumplir el fallo, sino una “falta de voluntad”, acompañada de un silencio administrativo que terminó vulnerando los derechos fundamentales de la paciente.

El expediente será enviado al Tribunal Superior de Bogotá, que deberá revisar las sanciones impuestas en el marco del trámite de consulta.