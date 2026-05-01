Déiver Machado se prepara para el Mundial: “Me siento muy bien físicamente, cada vez mejor”

El lateral colombiano Deiver Machado, actualmente en el fútbol francés, pasó por los micrófonos del Morningol de AS y dejó sensaciones positivas sobre su presente, especialmente pensando en una posible convocatoria a la Copa del Mundo.

Al ser consultado por su estado físico y su nivel futbolístico, el defensor no dudó en mostrarse confiado: “Me siento muy bien, la verdad me siento muy bien, cada vez mejor”. Una frase que resume su actualidad y que deja ver a un jugador enfocado en mantenerse competitivo en el tramo más importante de la temporada.

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Machado también explicó que su preparación es constante y con un objetivo claro: “Cada día me preparo, me doy mi máximo para terminar bien aquí en el club”, dejando claro que su rendimiento en su equipo es clave para mantenerse en el radar de la Selección Colombia.

Además, no ocultó su ambición de estar en la cita mundialista: “Mi objetivo es poder estar en el Mundial, ese es el objetivo principal”, afirmando que trabaja día a día con esa meta en mente. Incluso, apeló a la fe y al esfuerzo como pilares para lograrlo: “Esperemos que en el nombre de Dios pueda estar ahí”.

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Sobre el proceso reciente del combinado nacional, el lateral valoró los amistosos como parte del crecimiento: “Fueron de mucho aprendizaje… nos sirven para no volver a cometer errores en un Mundial”. Asimismo, resaltó la calidad del grupo: “Tenemos una gran Selección para pelearle a cualquiera”.

En cuanto a la competencia interna por su posición, Machado lo tomó con naturalidad: “Es una competencia bonita… el objetivo es estar siempre al mejor nivel”, entendiendo que el alto rendimiento será determinante para ganarse un lugar.

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Finalmente, el colombiano dejó una reflexión clara sobre su momento actual: “Me siento bien, contento físicamente y estoy aquí para dar el máximo hasta el último partido”. Con ese enfoque, Deiver Machado se perfila como una de las opciones serias para integrar la lista definitiva rumbo al Mundial.