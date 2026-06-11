“Una manzana podrida contamina al resto”: Falcao, sobre la convivencia dentro del camerino

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 está llegando a su fin. El próximo miércoles 17 de junio, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), la Tricolor enfrentará a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, dando inicio a su participación en la máxima cita del fútbol mundial.

En la antesala del encuentro, Radamel Falcao García analizó el presente del combinado nacional durante una intervención en ESPN. El máximo goleador de la historia de la Selección Colombia se mostró optimista frente a las posibilidades del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y aseguró que los resultados obtenidos en los partidos de preparación no serán determinantes una vez empiece la competencia oficial.

El delantero recordó que, tras la destacada actuación en la Copa América 2024, donde Colombia alcanzó la final, existía la expectativa de que el equipo consolidara su rendimiento durante las Eliminatorias. Sin embargo, reconoció que el camino hacia la clasificación no fue tan sólido como muchos esperaban.

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“Colombia después de la Copa América no tuvo la regularidad que todos esperábamos. Hay muchos que no están satisfechos con el rendimiento de la Selección, pero eso es entendible. Lo importante empieza en el primer partido. Los jugadores tienen que estar bien mental y físicamente. Lo que pasó atrás se queda atrás”, afirmó el exdelantero del Atlético de Madrid, Porto y Mónaco.

Falcao también destacó la calidad de la plantilla y aseguró que el principal objetivo será recuperar la versión que maravilló al continente durante la Copa América.

“Aun si se hubiera llegado de la mejor manera, eso no tendría influencia en la Copa del Mundo. Hay equipo, tenemos muy buenos jugadores y necesitamos que el grupo se encuentre nuevamente como en la Copa América 2024”, agregó.

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Por otra parte, el histórico atacante se refirió a la importancia de mantener un ambiente sano dentro del vestuario. Según explicó, el trabajo de los entrenadores y de los psicólogos resulta fundamental para gestionar la convivencia y evitar conflictos internos que puedan afectar el rendimiento colectivo.

“Un jugador que se convierte en una ‘manzana podrida’ termina contaminando al resto. Eso no se lo puede permitir ni el entrenador ni los jugadores. Los técnicos analizan no solo el nivel futbolístico, sino también la calidad humana de cada integrante del grupo”, señaló.

Finalmente, Falcao habló sobre el papel de los delanteros dentro de un equipo y explicó que su rendimiento está directamente relacionado con el funcionamiento colectivo.

“Los ‘9’ dependemos mucho del juego del equipo. Si el equipo juega muy atrás o no genera oportunidades, el arco rival queda muy lejos y es mucho más difícil para un delantero marcar diferencias”, concluyó.

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