Victoria del Crystal Palace: cuándo se jugará la vuelta de semifinales de Conference League

Daniel Muñoz tuvo una actuación sólida en la victoria 3-1 de Crystal Palace sobre Shakhtar Donetsk, en el duelo de ida de las semifinales de la Conference League . El lateral colombiano disputó los 90 minutos y fue una pieza clave en el equilibrio defensivo de su equipo, especialmente en los momentos donde el rival intentó reaccionar.

El encuentro arrancó con un golpe inmediato del conjunto inglés, que se adelantó en el marcador en los primeros instantes del partido. Ese inicio permitió que Muñoz jugara con mayor proyección ofensiva durante los primeros minutos, posicionándose en campo rival y participando en la salida por banda. Sin embargo, con el paso del tiempo, el equipo ucraniano ajustó y empezó a generar peligro, obligando al colombiano a enfocarse en tareas defensivas.

También le interesa: Luis Díaz pudo fichar por otro club Europeo: pero el fichaje que se cayó tres veces

En ese contexto, Muñoz respondió con solvencia. Fue protagonista en varias acciones clave para evitar el empate, incluyendo una intervención determinante dentro del área que cortó una jugada clara de gol. Su rendimiento se destacó por la seguridad en los despejes, la lectura de juego y la capacidad para cerrar espacios cuando su equipo más lo necesitaba.

Ya en la segunda mitad, con el partido nuevamente a favor del Crystal Palace, el colombiano mantuvo su concentración en defensa, incluso apareciendo por sectores internos para reforzar la zona más vulnerable. Su aporte no solo fue defensivo: uno de sus rechazos aéreos terminó iniciando la jugada que derivó en el tercer gol, sellando una ventaja importante de cara a la vuelta.

Le puede interesar: ¿Falcao estará en la delegación de Colombia en el Mundial? El Tigre se sinceró y causó sorpresa

El resultado deja bien posicionado al equipo dirigido por Oliver Glasner, que ahora buscará cerrar la serie en casa. El partido de vuelta se disputará el jueves 7 de mayo en Londres , donde un empate será suficiente para asegurar el paso a la final del torneo.

Con esta actuación, Daniel Muñoz confirma su importancia en el esquema y se acerca a la posibilidad de disputar una final europea, un logro que marcaría un nuevo hito en su carrera.