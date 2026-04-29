Suárez rompe la sequía y vuelve a marcar con el Sporting: Vea aquí el golazo del colombiano

El regreso al gol de Luis Javier Suárez no solo representa un alivio personal, sino también un respiro parcial para el Sporting CP en un tramo decisivo de la temporada. Tras varios encuentros sin celebrar ,entre compromisos de liga y presentaciones con la Selección Colombia, el delantero volvió a ser protagonista en un duelo que exigía contundencia.

El tanto llegó en el complemento, cuando el partido se encontraba cerrado y la ansiedad comenzaba a apoderarse del conjunto local. Suárez leyó bien la jugada por la banda derecha, atacó el espacio con determinación y, tras anticiparse a su marcador, conectó un remate preciso que terminó en el fondo de la red. Fue una definición de delantero puro, de esos que viven del olfato y la oportunidad.

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Más allá del valor individual del gol, el contexto colectivo no acompañó. El Sporting había logrado una ventaja de dos goles que parecía encaminarlos hacia una victoria tranquila. Sin embargo, el cierre del encuentro fue caótico: errores defensivos y desconcentraciones permitieron que el CD Tondela reaccionara en los minutos finales hasta sellar un empate que cayó como un golpe inesperado.

Vea aquí el gol del Colombiano que abrió el marcador :

El resultado deja consecuencias en la tabla, donde el equipo lisboeta pierde terreno en la lucha por los puestos de privilegio. A pesar de ello, la actuación de Suárez se convierte en uno de los pocos aspectos positivos de la jornada. Su movilidad, participación ofensiva y eficacia lo posicionaron como uno de los más destacados del compromiso.

En lo individual, el colombiano mantiene números sobresalientes en la temporada. Con su más reciente anotación, sigue firme en la pelea por el liderato de goleo en Portugal, consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato. Este regreso al gol podría marcar un punto de inflexión tanto para su confianza como para el cierre de campaña del Sporting.

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Ahora, el reto será sostener este impulso en las fechas restantes, donde cada punto será determinante. Para Suárez, el mensaje es claro: la sequía quedó atrás y el instinto goleador sigue intacto.