Liverpool prepararía una millonaria oferta por Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez celebra uno de sus goles con el Sporting Lisboa. (Photo by Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Luis Javier Suárez ya superó la barrera de los 30 goles marcados en su primera temporada con el Sporting Lisboa, situándose como uno de los jugadores colombianos de mayor rendimiento en el fútbol del Viejo Continente en la actualidad.

Contando únicamente la Primeira Liga de Portugal, el samario registra 23 anotaciones, cinco más en la Liga de Campeones, tres en la Copa de Portugal y uno más en la Allianz Cup.

En total, el delantero colombiano registra 32 goles marcados en todas las competencias con el Sporting, durante 41 encuentros disputados. Suárez también ha aportado siete asistencias.

¿Millonaria oferta por Suárez?

Según informaron distintos portales de deportes europeos, entre ellos Anfield Watch, el Liverpool de la Premier League estaría dispuesto a pagar una cláusula de 80 millones de Euros para fichar a Luis Javier Suárez.

“Según informes procedentes de España, el Liverpool está dispuesto a activar la cláusula de 80 millones de € del contrato de Luis Suárez con el Sporting. Un Suárez 2.0 podría llegar a Anfield", informó el portal Anfield Watch.

Luis Suárez tiene un contrato vigente con el Sporting Lisboa hasta el 30 de junio del 2030. El delantero samario de 28 años llego al equipo portugués esta temporada, procedente del Almería, equipo de la segunda división española.

Suárez es, a la fecha, el principal candidato a ser el 9 titular de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.