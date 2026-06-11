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11 jun 2026 Actualizado 19:36

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Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Así fue la presentación de Sharika, J Balvin y demás artistas en la inauguración del Mundial 2026

Shakira y J Balvin pusieron a vibrar con el ritmo de sus canciones a los millones de espectadores en el mundo y en el estadio Azteca.

Shakira y inauguración del Mundial 2026. Fotos: (Photo by MB Media/Getty Images) / (Foto de Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun vía AFP)

Shakira y inauguración del Mundial 2026. Fotos: (Photo by MB Media/Getty Images) / (Foto de Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun vía AFP)

Shakira y inauguración del Mundial 2026. Fotos: (Photo by MB Media/Getty Images) / (Foto de Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun vía AFP)
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Los colombianos brillaron en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 que se desarrolló en el estadio Azteca de Ciudad de México. Shakira y J Balvin se ‘robaron’ las miradas y el espectáculo previo al inicio del partido entre la anfitriona y Sudáfrica.

La agrupación de rock mexicana Maná inició con la presentación de su clásico de 1992 “Oye mi amor”.

Luego fue el turno del cantautor y productor discográfico venezolano Danny Ocean con su canción del Mundial “Partidazo”.

Tras esto, Los Ángeles Azules y Belinda subieron a tarima para interpretar su canción mundialista “Por ella”.

Posteriormente J Balvin salió a cantar “Qué Calor” y se unió a Ryan Castro en “Una a la vez”, de su nuevo álbum colaborativo ‘Omerta’.

Balvin continuó con su éxito “I Like It” con un cierre a ritmo de salsa.

Shakira interpretó la canción oficial del mundial “Dai Dai”, junto a al cantautor nigeriano Burna Boy.

Después vino la actriz mexicana Salma Hayek con unas palabras cerrando con la frase “Que viva México y que viva el fútbol“.

El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantautora y productora surcoreana Ejae hicieron su aparición para cantar el himno oficial del Mundial “DNA”.

Finalmente la cantautora sudafricana Tyla y el cantante mexicano Alejandro Fernández, interpretaron los himnos de Sudáfrica y México, respectivamente.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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