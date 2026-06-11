Así fue la presentación de Sharika, J Balvin y demás artistas en la inauguración del Mundial 2026
Shakira y J Balvin pusieron a vibrar con el ritmo de sus canciones a los millones de espectadores en el mundo y en el estadio Azteca.
Los colombianos brillaron en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 que se desarrolló en el estadio Azteca de Ciudad de México. Shakira y J Balvin se ‘robaron’ las miradas y el espectáculo previo al inicio del partido entre la anfitriona y Sudáfrica.
La agrupación de rock mexicana Maná inició con la presentación de su clásico de 1992 “Oye mi amor”.
Luego fue el turno del cantautor y productor discográfico venezolano Danny Ocean con su canción del Mundial “Partidazo”.
Tras esto, Los Ángeles Azules y Belinda subieron a tarima para interpretar su canción mundialista “Por ella”.
Posteriormente J Balvin salió a cantar “Qué Calor” y se unió a Ryan Castro en “Una a la vez”, de su nuevo álbum colaborativo ‘Omerta’.
Balvin continuó con su éxito “I Like It” con un cierre a ritmo de salsa.
Shakira interpretó la canción oficial del mundial “Dai Dai”, junto a al cantautor nigeriano Burna Boy.
Después vino la actriz mexicana Salma Hayek con unas palabras cerrando con la frase “Que viva México y que viva el fútbol“.
El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantautora y productora surcoreana Ejae hicieron su aparición para cantar el himno oficial del Mundial “DNA”.
Finalmente la cantautora sudafricana Tyla y el cantante mexicano Alejandro Fernández, interpretaron los himnos de Sudáfrica y México, respectivamente.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...