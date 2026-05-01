Buenaventura, puerto clave para el desarrollo y comercio exterior de Colombia

Buenaventura, uno de los puertos más estratégicos de Colombia, bajo la sombra de la violencia y la extorsión.

La Cámara de Comercio de Cali identificó como prioritario profundizar en el análisis del sector logístico y su impacto en la eficiencia del comercio exterior, especialmente en la articulación de cadenas de valor y el acceso a mercados internacionales.

En su informe “Mi Buenaventura: el hub que conecta a Colombia con el mundo”, la entidad destaca que la logística es un factor determinante para reducir costos, mejorar tiempos de operación y facilitar el acceso a nuevos destinos, particularmente en regiones como el Valle del Cauca, cuya dinámica productiva depende en gran medida del comercio exterior a través de Buenaventura.

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Colombia avanza, pero persisten debilidades

El informe, citando el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, señala que Colombia obtuvo una calificación de 2,9 sobre 5, ubicándose en la posición 66 entre 139 países.

Según el análisis, los países con mejores puntajes tienden a registrar mayores niveles de desarrollo económico. Aunque Colombia ha mostrado avances en infraestructura, calidad de servicios y puntualidad, persisten debilidades en procesos clave como el despacho aduanero y la gestión en frontera, considerados los principales cuellos de botella del sistema logístico, según la Cámara de Comercio de Cali.

Valle del Cauca: dominio del transporte marítimo

En el ámbito regional, el Valle del Cauca concentra su actividad logística principalmente en el transporte marítimo, que representa el 92,1% del total de mercancías movilizadas en 2025, seguido del transporte terrestre (7,8%) y aéreo (0,1%).

En términos de valor, el comercio exterior del departamento alcanzó los 8.873 millones de dólares. El informe resalta además la importancia de la carga no minero-energética, que representa cerca del 40% del total.

Buenaventura, líder portuario en Colombia

El documento destaca que Buenaventura tiene una clara vocación importadora: el 87,3% de la carga corresponde a importaciones, mientras que el 12,7% se destina a exportaciones.

El 75,7% de la carga se moviliza en contenedores, y el puerto lidera el movimiento de estos en el país con una participación del 50,5%. Además, fue utilizado por 17.720 empresas de 31 departamentos para operaciones de comercio exterior.

En el contexto internacional, Buenaventura se posicionó como el puerto más eficiente de Colombia en 2024 y alcanzó el segundo lugar en América Latina, solo por detrás de Posorja en Ecuador, y el puesto 28 a nivel global, avanzando 16 posiciones frente a 2023.

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Tensiones operativas y disputa por el Muelle 13

El informe advierte sobre tensiones en la operación portuaria, especialmente por la situación del Muelle 13, cuyas actividades fueron suspendidas a inicios de 2025 por afectaciones ambientales.

Esta terminal, actualmente en disputa con el gobierno Nacional, ha incidido en la reducción del volumen de carga movilizada. Buenaventura cuenta con cinco muelles especializados, tres de contenedores y dos de granel, pero estos conflictos evidencian desafíos en la gestión de una infraestructura clave para el país.

Cambios en los destinos y composición del comercio

El informe revela que seis de los diez principales destinos de exportación de Buenaventura registraron caídas en 2025, incluyendo China, Chile y Estados Unidos.

En contraste, aumentó la dinámica comercial con Indonesia, Japón y Corea del Sur, fortaleciendo la relación con mercados asiáticos.

Entre los productos exportados se destacan:

Carbón (27,6%)

Azúcar (19,3%)

Café sin tostar (15,7%)

Japón se consolidó como principal destino del carbón, mientras que Estados Unidos sigue liderando la recepción de productos agroindustriales.

Por el lado de las importaciones, predominan insumos para la industria pecuaria como maíz amarillo y derivados de soya, lo que evidencia el rol del puerto como canal de abastecimiento para la producción de alimentos.

Retos estructurales frenan la competitividad

El informe concluye que los principales retos de Buenaventura están asociados a la conectividad marítima, la capacidad operativa y la dinámica logística internacional.

Entre los problemas identificados se destacan:

Falta de rutas directas hacia destinos estratégicos como Estados Unidos y el norte de Europa, lo que obliga a usar puertos del Caribe como Cartagena.

Reconfiguración de rutas navieras, con desvíos hacia puertos de Perú y Ecuador.

Desbalance en contenedores: por cada tres que ingresan, solo uno sale con carga.

Limitaciones en infraestructura, con terminales que tienen menos de 500 metros de línea de atraque.

Competencia internacional, con puertos que ofrecen tarifas más flexibles.

Débil conectividad terrestre, afectada por retrasos en proyectos viales clave como la vía Mulaló - Loboguerrero.

Problemas de profundidad del canal, que actualmente alcanza 13,5 metros, por debajo de los 16 metros requeridos para buques de gran calado.

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Un puerto estratégico con desafíos pendientes

El análisis de la Cámara de Comercio de Cali concluye que, aunque Buenaventura se consolida como un nodo logístico clave para Colombia, su competitividad futura dependerá de mejoras en infraestructura, conectividad y eficiencia operativa.

El desarrollo de proyectos como el dragado del canal de acceso y la optimización de la red logística serán determinantes para fortalecer su papel en el comercio internacional.