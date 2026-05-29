Megaoperativo contra “Los Monarcas” deja 23 capturados en Cali, Jamundí y Yumbo

Desde las 2:00 de la madrugada de este viernes 29 de mayo, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un amplio operativo simultáneo en Cali, Jamundí y Yumbo contra la banda delincuencial conocida como “Los Monarcas”.

La intervención se concentró principalmente en el barrio Simón Bolívar, en el nororiente de Cali, donde las autoridades realizaron allanamientos para capturar a presuntos integrantes de esta estructura señalada de dinamizar el tráfico de drogas, armas y homicidios.

En total, fueron ejecutados 17 allanamientos que dejaron 18 personas capturadas por orden judicial y otras cinco en flagrancia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, aseguró que este resultado permitiría esclarecer varios casos de homicidio registrados en la ciudad y municipios cercanos.

“Esta es una estructura que dinamizaba principalmente el delito de narcotráfico, pero también estaba asociada con el tráfico de armas y, por supuesto, con el homicidio. Con estas capturas estaríamos esclareciendo cerca de 12 hechos de homicidio”, precisó el oficial.

De acuerdo con las investigaciones, “Los Monarcas” obtenían cerca de $20 millones semanales producto del tráfico de sustancias estupefacientes.