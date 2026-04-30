Entre enero y abril de 2026 se han evitado más de 600 atentados en el Valle, Cauca y Nariño

El Comandante de las Fuerzas Militares, junto al Comandante del Ejército, realizaron un sobrevuelo en algunos puntos de la vía Panamericana y sobre Cali.

En lo corrido de este año 2026 se han neutralizado 623 intentos de acciones terroristas en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Así lo aseguro el general Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, al verificar puestos y puntos de control donde se adelantan operativos por parte de las autoridades.

El Comandante de las Fuerzas Militares, General Hugo Alejandro López Barreto, junto al Comandante del Ejército Nacional, Mayor General Roger Gómez, realizaron un sobrevuelo en algunos puntos de la vía Panamericana y en la capital del Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó su preocupación ante la escalada terrorista en el suroccidente del país, con un gran impacto en la vía Panamericana, que conecta al Valle del Cauca con los departamentos de Cauca y Nariño, ya que pone en riesgo el abastecimiento de algunos productos para el departamento y las exportaciones.