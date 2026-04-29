El Valle del Cauca pierde cerca de $30 mil millones al día por afectaciones en la vía Panamericana

En Cali se reunió la cúpula militar y Policial, para avaluar la situación de seguridad en la región.

Durante una reunión del Consejo Gremial Nacional y el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Ciev, la cúpula militar y Policial, dio a conocer la situación de seguridad en la región.

Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, reveló que el sector productivo del departamento pierde cerca de $30 mil millones al día por afectaciones en la vía Panamericana.

Por su parte, el general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, aseguro que se siguen registrando ataques terroristas.

“Hoy van 37 ataques en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño”, reveló el alto oficial.

Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, solicitó un Plan Maestro de Seguridad para el suroccidente del país.

Este miércoles 29 de abril se presentó una situación grave en la vía Corinto- Padilla, norte del Cauca, donde un vehículo con trabajadores de un ingenio fue atacado por un grupo al margen de la Ley, que dejó el asesinato de Juan Carlos Ceballos, supervisor de seguridad de Incauca.

Ante los recientes hechos que han alterado el orden público en el Valle, la Gobernación y la Fuerza Pública refuerzan las medidas con puestos de control mixtos entre Policía y Ejército custodian la zona limítrofe entre el sur del Valle, en el municipio de Florida, y su vecino Miranda, en el norte del Cauca.