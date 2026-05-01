¿Quién es alias “Max Max”? El explosivista de disidencias Farc detrás de atentados en Cali y Jamundí

Alias “Max Max”, cuya identidad completa no ha sido plenamente establecida por las autoridades, es señalado como uno de los principales explosivistas del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, con injerencia en el Valle del Cauca y el norte del Cauca.

De acuerdo con informes de inteligencia, este hombre haría parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas y tendría un rol clave en la ejecución de acciones terroristas mediante el uso de explosivos.

Trayectoria dentro de la estructura

Según el reporte, alias Max Max ingresó a la organización en 2017 como guerrillero raso y posteriormente ascendió dentro del grupo armado:

2017: Ingreso como guerrillero raso

2022: Nombrado cabecilla de escuadra en la estructura Jaime Martínez

2022: Cabecilla en la columna Freddy Martínez

2024–2026: Señalado como explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas

Zonas de operación criminales

Las autoridades indican que tendría presencia en:

Zona rural de Morales (Cauca)

Áreas cercanas al río Naya

Distrito de Buenaventura

Municipios como Jamundí, Dagua, Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao

Estas zonas son consideradas estratégicas por la movilidad de estructuras armadas y corredores ilegales.

Prontuario delictivo

El informe lo vincula como autor intelectual y material de varias acciones armadas:

Enero de 2024: Instrumentalización de población civil para generar asonadas y presionar la salida de la Fuerza Pública en Jamundí y Suárez.

Mayo de 2025: Señalado como autor del secuestro de un menor de edad en zona rural de Jamundí.

Junio de 2025: Participación en acciones terroristas en Cali y Jamundí con víctimas entre civiles y uniformados.

Octubre de 2025: Coordinación de lanzamiento de cilindros explosivos contra la estación de Policía de Robles (Jamundí).

Noviembre de 2025: Ataques con drones explosivos contra la misma estación.

Diciembre de 2025: Uso de vehículo con explosivos en Buenos Aires (Cauca), con afectaciones a población civil.

Abril de 2024: Ataque con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha en Cali.

Abril de 2026: Ataques con cilindros explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira.

El documento señala que alias Max Max tendría conocimiento especializado en el manejo de explosivos, lo que lo convierte en una pieza clave en la planeación y ejecución de atentados contra la Fuerza Pública y la población civil.

Además, estaría vinculado a delitos como terrorismo, secuestro y actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la región.

Las autoridades mantienen operativos en el suroccidente del país para ubicar a este señalado integrante de las disidencias de las Farc y frenar las acciones armadas atribuidas a esta estructura. Ofrecen 500 millones de pesos por información que permita la captura.