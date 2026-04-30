Uninorte celebra 60 años con líderes que inspiran a nuevas generaciones

En el marco de la conmemoración de sus 60 años, la Universidad del Norte vivió este jueves 30 de abril una jornada especial con la iniciativa “60 líderes en los 60 de Uninorte”, un espacio que reunió a destacados egresados e invitados de alto nivel para compartir experiencias, liderazgo y visión de ciudad con la comunidad académica.

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Durante el evento, los invitados ofrecieron clases magistrales de una hora en distintas facultades, brindando a los estudiantes la oportunidad de aprender de trayectorias profesionales consolidadas y referentes en distintos campos.

El rector de la institución, Adolfo Meisel, destacó el valor de este tipo de encuentros para la formación de los jóvenes.

“Hay personas que uno escucha una sola vez en la vida, pero cuando se es joven se es como una esponja. Se absorben conocimientos útiles para la vida. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de oír a profesionales destacados, con liderazgo y valores, que son ejemplo de éxito y a quienes pueden emular”, señaló.

Entre los invitados también estuvo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, egresado de la universidad, quien expresó su vínculo con la institución. “Toda la vida he recordado y llevo en mi corazón esta institución. Aquí crecí, me formé, aprendí y conocí grandes amigos. Estudié también en otras universidades, pero puedo decir que esta está a otro nivel”, afirmó.

Otras voces vinculadas a la Universidad

Por su parte, el exvicepresidente Gustavo Bell resaltó el impacto de la universidad en la región y en su propia vida profesional. “Espero que nuestra experiencia contribuya a la formación intelectual y ética de los estudiantes. Se trata de compartir lo que ha sido nuestro desempeño en la sociedad. La Universidad del Norte ha sido un referente académico en el Caribe”, indicó.

Bell también recordó su paso por la institución: “Soy testigo de su historia desde 1981, cuando me vinculé y trabajé por cerca de dos décadas. Gran parte de mi formación la adquirí aquí. No creo que haya otra institución privada que haya influido tanto en el desarrollo de la región Caribe como esta universidad”.

Juan José Jaramillo, otro de los participantes, destacó el valor simbólico de regresar a su alma mater. “Es una gran responsabilidad volver. Es una mezcla de sentimientos, especialmente al recordar el legado de mi padre. La universidad ha sido clave en la formación de valores y en impulsar el desarrollo del Caribe”, expresó.

Por su parte, Vicky Osorio, directora de ProBarranquilla, subrayó el orgullo que representa la institución para la ciudad.

“La Universidad del Norte es un referente y un sello de calidad. Son 60 años formando talento que hoy lidera no solo en Barranquilla, sino en el mundo. Es un orgullo poder compartir mi experiencia con las nuevas generaciones”, concluyó.

La jornada reafirmó el papel de la Universidad del Norte como un actor fundamental en la formación de líderes y en el desarrollo de la región Caribe colombiana.