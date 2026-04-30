Especialistas de la Clínica General del Norte en Barranquilla reciben pago parcial

La situación financiera que atraviesan los especialistas de la Clínica General del Norte continúa generando preocupación, luego de que en las últimas horas recibieran un pago parcial correspondiente a sus honorarios. Sin embargo, el desembolso solo cubre el mes de enero, mientras que aún quedan pendientes tres meses adicionales de trabajo.

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Los profesionales de la salud han solicitado a las directivas de la institución mayor celeridad en la cancelación total de la deuda, así como claridad en el cronograma de pagos, ante la incertidumbre que persiste sobre cuándo recibirán el dinero adeudado.

De acuerdo con lo conocido, la falta de pagos ha impactado directamente la prestación del servicio. Actualmente, solo el 20% de los especialistas se encuentra atendiendo consultas externas y el número de cirugías se ha reducido a aproximadamente 10 procedimientos diarios, lo que podría afectar la atención oportuna de los pacientes.

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Félix González, cirujano de la clínica, expresó la inquietud del gremio frente a la ausencia de compromisos claros por parte de la administración.

“Digamos que la preocupación de nosotros es básicamente que no hay un cronograma, no hay un planteamiento claro por las directivas de cómo va a ser la respuesta de los siguientes pagos. No hay en este momento un acuerdo específico, firmado o refrendado, que nos diga cómo van a ser cancelados los siguientes honorarios”, afirmó.

Entre tanto, el Colegio Médico del Atlántico hizo un llamado a las autoridades competentes para que se implementen medidas de vigilancia que permitan garantizar tanto el cumplimiento de las obligaciones laborales como la continuidad en la atención de los servicios de salud.