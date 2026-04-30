Trabajadores exigen una transición energética con garantías laborales y futuro para las regiones

Santa Marta

En el marco del Día Internacional del Trabajo y de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realiza en Santa, trabajadores y organizaciones sindicales colombianas están llevando una advertencia: la transición ya está ocurriendo, pero no está garantizando todas las condiciones para quienes dependen de estos sectores.

En este contexto, líderes sindicales de los sectores minero, energético y eléctrico están posicionando un mensaje: la transición no puede medirse únicamente en metas climáticas o capacidad instalada de energías renovables. Debe medirse también en capacidad de diversificar las economías locales y garantizar trabajo digno y estable.

Durante el encuentro, sindicatos y organizaciones de trabajadores exigieron medidas concretas:

●Participación efectiva en las decisiones que impactan sus comunidades

●Una hoja de ruta clara para la transición laboral y productiva

●Programas de formación alineados con las realidades territoriales

● Financiamiento para nuevas actividades productivas

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Uno de los principales retos es lo que se conoce como reconversión laboral, es decir, el proceso mediante el cual los trabajadores pueden adquirir nuevas habilidades y encontrar oportunidades en otros sectores. Sin embargo, en la práctica, estos procesos siguen siendo limitados frente a la velocidad de los cambios.