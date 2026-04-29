Presidente Petro llama desde Santa Marta a una movilización mundial frente a la crisis climática

Durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los combustibles fósiles, que se desarrolla en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte llamado a la acción inmediata frente a la crisis climática.

El mandatario aseguró que la respuesta de la humanidad ante el deterioro ambiental “tiene que ser ya, inmediata”, y advirtió que la lucha contra el cambio climático debe construirse desde la unidad de los pueblos y no únicamente desde los gobiernos o los organismos internacionales.

“Hubo muertos, miles de animales ahogados, pobreza que aún tratamos de mitigar, la producción de cien mil hectáreas más o menos, un agua que retornó a su flujo histórico porque la habían embalsado y copó haciendas, espacios campesinos, ciudades. Pero hoy la voz de la gente más poderosa de Colombia y de América pide que tumben la emergencia económica, porque les ponen impuestos”, dijo.

Añadió que ahora se requiere la unidad de pueblos, la hermandad de culturas, la construcción del tejido humano con o sin ayuda de los estados, y también “implicaría una movilización por la vida en general, como ya se ha alcanzado en algunos casos, una movilización en donde las mujeres podrían tener un mayor espacio”.

Finalmente, insistió en que la salida a la crisis requiere una movilización global por la vida, basada en la hermandad entre culturas y la participación activa de los pueblos para evitar que “el cronómetro de la vida del planeta se agote”.