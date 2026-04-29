Se crea primer panel científico que asesorará la transición energética global

Santa Marta

En el marco de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (e), Irene Vélez Torres, anunció la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), el primero en su tipo a nivel mundial para asesorar a las naciones en acciones concretas hacia una transición más allá de los combustibles fósiles.

El anuncio se realizó junto con reconocidos científicos internacionales como Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático; Carlos Nobre, científico brasileño experto en la Amazonía; y Gilberto M. Jannuzzi, de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil.

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Este panel reunirá a algunos de los mejores científicos del mundo en clima, economía y tecnología, quienes aportarán insumos para la construcción y el fortalecimiento de acciones relevantes, urgentes y concretas, respaldadas por la mejor evidencia disponible para entregar recomendaciones respecto al diseño de políticas públicas orientadas a la salida progresiva de los combustibles fósiles.