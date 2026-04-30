Precio del dólar en Venezuela HOY 30 de abril: Banco Central reporta un nuevo aumento

A la izquierda: Imagen ilustrativa de Benjamin Franklin, quien es la figura que representa el billete de 100 dólares estadounidenses. A la derecha, diferentes billetes de bolívares venezolanos (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 30 de abril el dólar se cotiza en $487,11920000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, miércoles 29 de abril, cuando el precio se situó en los $486,19550000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 30 de abril.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 30 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 569,76384347 bolívares.

: 569,76384347 bolívares. Yuan chino : 71,24750621 bolívares.

: 71,24750621 bolívares. Lira turca : 10,80973747 bolívares.

: 10,80973747 bolívares. Rublo ruso: 6,49146055 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 30 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 30 de abril. Estos son:

Banco Provincial : 520,0000 para compra - 559,7453 para venta.

: 520,0000 para compra - 559,7453 para venta. Banco de Mercantil : 591,7388 para compra - 573,7591 para venta.

: 591,7388 para compra - 573,7591 para venta. Banesco : 591,7388 para compra - 559,7453 para venta

: 591,7388 para compra - 559,7453 para venta Banco Nacional de Crédito : 543,4626 para compra - 512,9479 para venta.

: 543,4626 para compra - 512,9479 para venta. N58 Banco Digital : 486,0017 para compra - 486,2026 para venta.

: 486,0017 para compra - 486,2026 para venta. Otras instituciones: 534,5030 para compra - 537,6080 para venta.

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