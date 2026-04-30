Precio del dólar en Colombia HOY 30 de abril: hay una nueva baja en la cotización

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.621,86 pesos (COP) para este jueves 30 de abril de 2026.

Esta cotización representa una ligera baja con respecto al precio del cierre del día anterior, miércoles 29 de abril, cuando el precio se situó en los $3.633,76 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 30 de abril?

Estos son los valores que se manejan hoy 30 de abril en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,610 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

: 3,610 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Medellín: 3,600 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Cali: 3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,620 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Evidenciando que las únicas ciudades del país que tuvieron variación en el precio de compra y venta del dólar fueron Medellín y Cúcuta con respecto al cierre del día anterior, miércoles 29 de abril, donde estas mismas fueron las ciudades que tuvieron variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

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