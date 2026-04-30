Medellín hace cuentas: ¿qué necesita el ‘Poderoso’ para clasificar?

El cierre de la fase todos contra todos en la Liga tiene a Independiente Medellín haciendo cuentas detalladas y mirando de reojo varios partidos. La victoria 1-0 frente a Fortaleza en la jornada 18 le permitió al conjunto antioqueño mantenerse en la pelea, pero no fue suficiente para depender de sí mismo. Con 26 puntos y ubicado en la décima casilla , el equipo todavía tiene opciones, aunque el margen de error es prácticamente inexistente.

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El panorama es claro: el DIM está obligado a ganar en la última fecha cuando reciba a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot. Cualquier resultado distinto a la victoria lo dejará automáticamente fuera de los ocho, sin importar lo que ocurra en otros estadios. Sin embargo, sumar los tres puntos tampoco le garantiza la clasificación directa, ya que entra a competir con equipos como Deportivo Cali y Santa Fe , que tienen la misma cantidad de unidades pero mejor diferencia de gol.

Ahí es donde comienzan las combinaciones. Para meterse en zona de play-off, el ‘Poderoso’ necesita que al menos uno de sus rivales directos no gane. Un escenario favorable sería que Cali pierda en su visita a Tolima o que Santa Fe no logre imponerse en casa frente a Inter de Bogotá. Incluso un empate entre cardenales y bogotanos podría abrirle la puerta al equipo rojo.

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El factor de la diferencia de gol también juega un papel determinante. Medellín tiene un registro inferior al de sus competidores, por lo que no solo debe ganar , sino hacerlo por una ventaja considerable si los demás resultados no lo favorecen. Esto obliga al equipo a plantear un partido ofensivo, buscando no solo el triunfo, sino también ampliar su margen en el marcador.

En caso de empate, las probabilidades se reducen drásticamente. Necesitaría una combinación casi perfecta de resultados adversos para sus rivales, incluyendo derrotas de Cali y Santa Fe, además que Millonarios no gane en visita a Alianza . Una derrota, por su parte, lo dejaría dependiendo de un escenario prácticamente milagroso, con múltiples resultados simultáneos y una mejora significativa en diferencia de gol frente a sus competidores.

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A este complejo panorama se suma el contexto institucional del club, que recientemente tomó decisiones en su dirección técnica al destituir al técnico Alejandro Restrepo y además compite en paralelo en la Copa Libertadores. Aun así, el equipo ha logrado recortar distancias en las últimas jornadas y llegará con opciones vivas a la fecha definitiva.

El Medellín, contra todo pronóstico, sigue en carrera. Pero ahora no solo necesita fútbol, sino también que las cuentas le cuadren en una jornada final que promete emociones hasta el último minuto.