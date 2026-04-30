La respuesta que el expresidente, Álvaro Uribe le dio a Juan Daniel Oviedo desde Moniquirá, Boyacá

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un recorrido por los municipios de Moniquirá y Paipa / Foto: Redes sociales.

Moniquirá

El expresidente Álvaro Uribe estuvo en varios municipios de Boyacá apoyando la candidatura de Paloma Valencia y en Moniquirá respondió a la fórmula vicepresidencial de su candidata, Juan Daniel Oviedo ante un eventual nombramiento como ministro de Defensa.

“Paloma dijo que me iba a nombrar ministro de Defensa y Juan Daniel al que apreciamos mucho dijo Uribe no. Doctor Juan Daniel, le voy a decir esto tranquilamente, yo sigo en la batalla porque soy sobreviviente por milagro de Dios, porque soy padre y abuelo y quiero la libertad y la democracia y el bienestar social para las nuevas generaciones”.

Luego lo invitó a usar la imaginación e incluso anunció que lo nombraría viceministro.

“No pensemos en la realidad, pensemos en la fantasía, en el juego fantástico de la imaginación y en ese juego fantástico, pensemos que Paloma me nombró en la fantasía ministro de Defensa. No se preocupe doctor Juan Daniel, que yo lo nombraría a usted viceministro y le delegaría muchas funciones para que esté tranquilo”.

Uribe invitó a las mujeres de Boyacá a votar este 31 de mayo por la candidata presidencial, Paloma Valencia.