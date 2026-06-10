Familia en Los Calamares tiene nueva casa tras perderlo todo en un incendio

Lo que hace apenas tres meses era una vivienda reducida a cenizas, hoy es nuevamente un hogar lleno de vida, tranquilidad y esperanza. El alcalde Dumek Turbay regresó, este martes, al barrio Los Calamares para cumplir la promesa que hizo a la familia De La Hoz, cuya vivienda fue destruida por completo tras un incendio ocasionado por un cortocircuito el pasado 27 de enero.

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Días después, el 31 de enero, al conocer la tragedia que dejó sin nada a esta familia cartagenera, el mandatario distrital llegó hasta el lugar de los hechos y les aseguró que no estarían solos. Ese compromiso hoy es una realidad.

“Hace cuatro meses llegué aquí y encontré lágrimas, incertidumbre y una familia que lo había perdido todo. Hoy regreso y encuentro sonrisas, esperanza y un hogar listo para comenzar una nueva historia. Esto es lo que más me llena el corazón como alcalde”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La vivienda fue completamente reconstruida y entregada totalmente equipada para que la familia pudiera regresar de inmediato a vivir en condiciones dignas.

La nueva casa cuenta con tres habitaciones dotadas con camas, clósets en madera y aire acondicionado. También fue entregada con una sala completamente amoblada, televisor, espacios renovados y mejores condiciones de habitabilidad para sus ocupantes.

La cocina fue equipada con nevera, estufa, lavamanos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para el funcionamiento del hogar. Como gesto especial, la familia recibió la nevera completamente abastecida con alimentos.

Además, la vivienda cuenta con lavadora nueva y un amplio patio, conservando características importantes de la casa original que hacían parte de la dinámica familiar.

“Cuando uno pierde una casa, no pierde solamente paredes o un techo. Pierde recuerdos, sueños, tranquilidad y parte de su vida. Por eso quisimos entregarles un hogar completamente equipado, para que desde hoy solo tengan que preocuparse por ser felices”, manifestó el mandatario.

En la vivienda residen Lorcy De La Hoz, cabeza del hogar; su hermano Ronald y el pequeño Ronaldo, quien ahora podrá continuar creciendo y estudiando en un entorno seguro y adecuado.

Pero el respaldo del Distrito no terminó con la entrega de la vivienda.

Durante el encuentro con la familia, el alcalde anunció que Lorcy recibirá acompañamiento a través del Plan de Emergencia Social (PES) para fortalecer su emprendimiento de elaboración y comercialización de cremas, productos para el cuidado capilar y tratamientos para la piel.

“Pero no queríamos quedarnos solamente en la entrega de una vivienda. Lorcy es una mujer trabajadora, una mujer que quiere salir adelante por sus propios medios. Por eso vamos a apoyarla para que su emprendimiento crezca y se convierta en una oportunidad de ingresos para ella y su familia”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario explicó que el objetivo es que la familia no solo recupere un lugar donde vivir, sino que también cuente con herramientas para reconstruir su proyecto de vida y alcanzar estabilidad económica.

“El objetivo no es solamente entregar una casa. El objetivo es que esta familia tenga tranquilidad, ingresos y oportunidades. Queremos que esta historia tenga un nuevo comienzo y que el esfuerzo de Lorcy pueda convertirse en una fuente de bienestar para su hogar”, agregó.

La familia De La Hoz agradeció el acompañamiento permanente de la Alcaldía de Cartagena, a través del PES y la Secretaría de Hacienda, durante estos meses y destacó que nunca imaginó volver a tener una vivienda en mejores condiciones que la que perdió en el incendio.