“Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente”: alcalde Galán tras desmanes en la AutoSur / Ricardo Parra Molina

Este martes, 9 de junio, se registraron problemas de orden público en la Autopista Sur con Avenida Villavicencio producto de un operativo para la recuperación del espacio público en el puente ubicado en ese punto de la ciudad.

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El operativo fue realizado por la Defensoría del Espacio Público y, de acuerdo con el Distrito, se realizó para mejorar la calidad de vida de los transeúntes y residentes del sector. Asimismo, la Alcaldía denunció que ese punto de la ciudad está siendo utilizado para la venta de drogas y bebidas alcohólicas.

Sin embargo, motociclistas y vendedores informales llegaron hasta este puente para rechazar la intervención del Distrito. Producto de estas manifestaciones, se registraron problemas de movilidad y posteriormente hubo enfrentamientos entre encapuchados e integrantes de la UNDMO.

Al respecto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el Distrito no va a retroceder. “Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur”, dijo el mandatario.

“Este espacio era usado para ventas ilegales, de droga y motos robadas, entre otros. El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no para que unos pocos lo aprovechen de manera ilegal”, agregó el alcalde.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que reorganizar estos espacios requiere el apoyo de los ciudadanos. “Lo que ocurre en el bajopuente de la Av. Villavicencio con Autosur es un ejemplo de la cruzada por el orden que lidera el alcalde”, aseveró el funcionario.