Juan Fernando Cristo desmiente a Uribe por plebiscito con Farc y le pide “píldora para la memoria”

Se reactivó la controversia política alrededor del proceso de paz con las Farc, luego de que el expresidente Álvaro Uribe afirmara en entrevista con Caracol Radio que el entonces presidente Juan Manuel Santos no quiso atender la solicitud de convocar un nuevo plebiscito tras la derrota del Sí en las urnas.

Vea aquí: “Yo estoy muy viejo”: Álvaro Uribe responde a Paloma Valencia sobre posibilidad de ser su MinDefensa

La declaración fue respondida por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien contradijo esa versión y aseguró que sí existió una intención de construir consensos con los sectores del NO.

“Señor expresidente Álvaro Uribe, una píldora para la memoria: esta foto es en el Palacio de Nariño tres días después del plebiscito”, expresó Cristo en sus redes sociales.

Según explicó, Santos convocó una reunión para abrir una mesa de conversaciones con los promotores del NO, que trabajó durante varias semanas en la sede del Ministerio del Interior para revisar los puntos de desacuerdo del acuerdo inicial.

Puede leer: “Me pone una lápida en la cabeza”: Gobernador de Nariño al expresidente Álvaro Uribe

“Avanzamos mucho con su participación y con la de Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y Carlos Holmes Trujillo, entre otros”, aseguró Cristo.

El exfuncionario señaló que se lograron 58 modificaciones sustanciales al texto inicial, aunque finalmente no se alcanzó un consenso total por diferencias en uno o dos temas.

“Lamentablemente, al final no se pudo concretar un acuerdo definitivo. Una oportunidad que perdimos los colombianos de lograr acuerdos”, concluyó.