“Me pone una lápida en la cabeza”: Gobernador de Nariño al expresidente Álvaro Uribe. Getty Images

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó los señalamientos en su contra sobre una supuesta financiación del magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El hecho se dio a partir de un documento escrito a mano que habría sido entregado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde se hace referencia al hecho.

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“Eso es grave, tremendamente grave, porque estamos hablando de uno de los hombres que más escucha el mundo político de este país. Hoy me están poniendo una lápida en la cabeza a un hombre honorable, como se los he dicho, un profesor universitario de más de 26 años”: dijo el funcionario en una intervención ante los diputados de la Asamblea de Nariño.

El mandatario ha recibido en las últimas horas múltiples voces de respaldo rechazando las graves acusaciones; allegados y funcionarios de la gobernación se concentraron en el atrio de la sede departamental, quienes se manifestaron en favor de Escobar.