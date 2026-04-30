Video: Jhon Arias sigue en racha y marcó un gol con Palmeiras en Copa Libertadores

EJhon Arias se hizo presente en el marcador en el empate 1-1 entre Cerro Porteño y Palmeiras, en juego por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El partido se llevó a cabo en La Nueva Olla, estadio ubicado en Asunción, Paraguay.

Arias abrió el marcador y adelantó a los brasileños a los 33 minutos, estando atento en el área para solo tener que empujar al fondo de la red un pase de Allan, con el arquero ya vencido.

Este es el cuarto gol de Jhon Arias con Palmeiras desde su regreso al fútbol brasileño, siendo el primero que convierte en el máximo torneo continental de clubes. Los otros tres tantos los ha marcado en el Brasileirao.

El empate y 1-1 definitivo para Cerro Porteño llegó a los 71 minutos, luego de un remate de media distancia que golpeó en el vertical y que en el rebote pegó en la espalda del portero Carlos Miguel, yéndose al fondo de su propia puerta.

¿Cómo quedó Junior en el Grupo F?

Luego de este resultado en Paraguay, Sporting Cristal se mantiene en lo más alto del Grupo F con 6 puntos, seguido de Palmeiras, con 5 unidades, y de Cerro Porteño, con 4. Junior es colero con un solo punto.

La cuarta fecha del grupo contará con los duelos entre Sporting Cristal y Palmeiras el próximo martes 5 de mayo (5:00PM); mientras que el jueves 7 de mayo Junior recibirá a Cerro Porteño (9:00PM).