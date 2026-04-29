Rodrigo Contreras reveló difícil situación en Millonarios: “Me hizo replantearme muchas cosas”

Rodrigo Contreras le dio a Millonarios para este 2026 esa potencia y contundencia en ataque que le hacía falta al equipo. El argentino ha sido clave en momentos complicados como la eliminatoria con Nacional, en la que hizo doblete para avanzar en Copa Sudamericana, sin embargo el delantero dejó un mensaje que puso en vilo a los hinchas.

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El futbolista tucumano regresó para el juego ante Sao Paulo por la Copa Sudamerica que terminó en empate 0-0, luego de haber sufrido convulsiones en el duelo contra Boston River producto de un fuerte choque, y tras haberse perdido los encuentros ante América y Tolima por liga debido a suspensión. El delantero viajó unos días a su país, donde compartió con su familia y en la vuelta parece haber llegado con un pensamiento distinto.

“La pasé mal, porque no me gusta estar fuera de la cancha, la pasé duro a nivel personal. No es fácil lo que me pasó. Con Boston quería entrar y convulsioné, tuve perdida de conocimiento, estuve en la clínica y hay cosas que no se saben y me hacen replantearme muchas cosas. Estaba solo, sin mi familia, y pasar ese tipo de momentos solo... se me pasan muchas cosas por la cabeza, fue un momento muy duro, afronté las consecuencias y trato de dar lo mejor, mientras esté en Millonarios voy a dar lo mejor por el club”, dijo revelando el mal rato que pasó.

Contreras dejó en vilo a los hinchas de Millonarios

En diálogo con DSports, Contreras fue más allá y dejó un mensaje de expectativa. Partiendo de la situación vivida, que le hizo “replantearse muchas cosas”, pareció dudar de su continuidad en Millonarios después de junio, pues manifestó que quiere recuperar tiempo con su familia, ya que lleva más de tres años lejos de los suyos.

“Fueron días muy duros, tengo mi familia lejos. La pasé muy mal, estoy solo en Bogotá. Cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio y ya veré lo que quiero hacer, tengo mi hijo muy lejos, así que pienso en ayudar a mi equipo estos cuatro partidos y veré qué pasa en junio adelante”, inició diciendo.

“Quiero descansar, recuperar tiempo con mi familia, llevo tres años lejos de mi familia, de mi hijo. Veremos qué pasa, cada vez se me hace más difícil, mientras esté en el club voy a dar lo mejor de mí y voy a ayudar a mi equipo a que pueda conseguir grandes cosas”, concluyó al respecto.

Contreras llegó a mediados de enero del presente año a la institución bogotana y firmó un contrato a préstamo hasta diciembre, pues su pase pertenece a Antofagasta de Chile. En caso de querer irse a mitad de año, tendrá que negociar una rescisión.

Empate sin goles que deja a Millonarios con cuentas pendientes en la Sudamericana

De momento, el argentino sería titular para enfrentar a Alianza por la última fecha de la Liga colombiana, buscando el cupo en playoffs. Posteriormente, visitarán a Boston River por Sudamericana, harán lo propio con Sao Paulo y cerrarán el semestre el martes 26 de mayo, salvo que avancen a eventuales semifinales y final en el certamen nacional.