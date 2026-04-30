“Está lleno de mucha familiaridad”: Carlos Vives sobre su nuevo álbum ‘El Último Disco’

El reconocido cantante vallenato colombiano Carlos Vives habló este jueves, 30 de abril, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, para dialogar de su nuevo álbum ‘El Último Disco’, que será lanzado en todas las plataformas de streaming musical este viernes, 1 de mayo.

“Es un sonido en el que siempre estoy, y aunque hemos inventado cosas, cuando nos invitan artistas que tienen otras corrientes, más o menos uno trata de conectar lo de uno con lo de ellos, pero sí, este es un disco que recorre un poco toda esta historia de los sonidos, pero creo que también está todo el aprendizaje, y hay un aprendizaje que yo lo llamo la reunificación familiar”, reveló.

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Y es que este álbum, para Vives es, de alguna manera, recorrer sus raíces y comienzos en la música.

“Es como volver a esos vallenatos que me recuerdan mi juventud, mi infancia y que me tocaban el corazón, se me quedaron en el corazón. El disco está lleno de mucha familiaridad ”, aseguró.

¿Será su último álbum?

No, la realidad es que este no será el último álbum de Carlos Vives, a pesar de que su nombre así lo pareciera.

Carlos Vives aseguró que no se trata de una despedida, pero que el disco “sí trae un mensaje”.

“Yo creo que, además, en lo técnico, hoy es difícil grabar un disco. Es un álbum de dos volúmenes, estoy presentando el primer volumen que tiene 10 canciones. Es un disco que está hecho en vivo, en bloque, grabado como se grababan los acetatos antes. Hay muchos elementos, la forma de armar las historias, de armar el lado A, armar el lado B, yo creo que hoy no se hace así, por eso yo, dentro de todos los títulos que me presentan, ‘El Último Disco me pareció como épico, como que hay cosas y mensajes, es un disco hecho por un papá, pero también por un hijo, es un disco hecho por un colombiano, creo que hoy no se piensa mucho así en los discos, por eso me pareció llamarlo así, como con ese sol que se guarda allí, me pareció que era algo especial”.

Por otro lado, la parte 2 del disco, según lo reveló, está lleno de ritmos un poco más fiesteros, más de descontrol, “lo que nos gusta”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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