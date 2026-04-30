Carlos Vives lanzó su álbum ‘El último Disco’ y entregó detalles de su show en Bogotá

Este miércoles 29 de abril Carlos Vives, junto a Sony, presentó su nuevo álbum ‘El último disco’, producción que combina diversos ritmos iniciando con el caribeño, pop, vallenatos y hasta toques argentinos.

El cantante de 64 años confirmó que serán en total 20 canciones las que sus fanáticos podrán disfrutar con este nuevo álbum, que según dijo, fueron grabadas a la antigua.

Puede leer: Carlos Vives conquista Nueva York: sold out con su Tour “Al Sol 2026″

“Las grabamos como antes, metidos en un estudio, en vivo, ensayando”, dijo.

Para la primera parte, Carlos llega con interpretaciones que logran llegar al corazón de quien las escuche, traer recuerdos e incluso, sacar algunas lágrimas, pues Vives afirma que algunas de estas fueron composiciones que parten de una “deuda sentimental” que tiene.

‘Te dedico’, ‘Tuyo y nada más’, ‘Buscando el mar’, ‘Si volviera a nacer’, ‘Perdón’ y más, son algunas de las canciones de ‘El último disco Vol 1′.

Sin embargo, él fue enfático en mencionar que ‘Mariposas vuelan’ le toca mucho el corazón y eso la convierte en una de sus favoritas y seguramente, en una de las que podrán disfrutar en vivo todos los asistentes de su próximo concierto en Bogotá.

También destaca ‘Buscando el Mar’, canción junto a Juan Luis Guerra. Y asimismo, ‘Yo siempre estoy aquí’, interpretación producida para sus hijos.

Le puede interesar: Carlos Vives y Juan Luis Guerra se unen en su primera colaboración “Buscando el mar”

La parte 2 del disco, según lo reveló, está lleno de ritmos un poco más fiesteros, más de descontrol, “lo que nos gusta”.

Finalmente, enfatizó en que no es el último disco que hará en su carrera, pero sí el último que hará con ese tipo de producción a la “antigua”.

Fechas de ‘Tour al sol’ de Carlos Vives

BOGOTÁ

Movistar Arena

Adultos: 25 de septiembre de 2026

Niños: 27 de septiembre de 2026

Venta de boletos: Tuboleta

IBAGUÉ

Arena Néctar

18 de septiembre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

BUCARAMANGA

Cenfer

16 de octubre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

MEDELLÍN

Estadio Polideportivo de Envigado

17 de octubre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

PEREIRA

Expofuturo

6 de noviembre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

CALI

Arena Cañaveralejo

21 de noviembre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

Boletería para ‘Tour al sol’ de Carlos Vives