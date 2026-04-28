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28 abr 2026 Actualizado 01:29

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Carlos Vives conquista Nueva York: sold out con su Tour “Al Sol 2026″

El ícono colombiano inició su gira acompañado por su hija Lucy Vives

Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Vicente

Carlos Vives, ícono de la música colombiana, inició en tr Estados Unidos su aclamada gira internacional “Tour al Sol 2026”.

Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Carlos Vives. Foto: Prensa Carlos Vives

Con un concierto memorable en el Radio City Music Hall de Nueva York, el pasado 24 de abril.

El evento, que reunió a miles de fanáticos y llenó el recinto a capacidad, estuvo marcado por momentos emotivos y colaboraciones especiales.

El cantante compartió escenario con su hija Lucy Vives, quien lo acompañó en la interpretación de “Fruta fresca”.

Credito: Paola España

Credito: Paola España

Credito: Paola España

Credito: Paola España

Además, compartio escenario con el reconocido productor Sergio George, con quien presentó el tema “Si yo volviera a nacer”, incluido en su próximo álbum “El último disco Vol. 1”.

La velada comenzó con clásicos como “Volví a nacer” y “La bicicleta”, seguidos de nuevas canciones como “Tuyo y nada más”, que formará parte del esperado proyecto discográfico que se lanzará en mayo.

Además, Vives ofreció un emotivo momento cantando sus clásicos como “La hamaca grande”, “La gota fría” y “El cantor de Fonseca”, junto a éxitos como “La cañaguatera”, “Carito”, “Pa’ Mayte” y “Robarte un beso”.

El “Tour al Sol” continuará por varias ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo Los Ángeles, Miami, Orlando y San Juan, antes del lanzamiento oficial de “El último disco Vol. 1”.

Como adelanto, Vives estrenó recientemente el segundo sencillo del proyecto, “Buscando el mar”, su primera colaboración con Juan Luis Guerra, inspirada en el clásico literario Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

Con este recorrido, Carlos Vives reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes de la música colombiana en el mundo, llevando su legado a nuevas generaciones y escenarios internacionales

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