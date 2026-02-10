Carlos Vives anuncia su “Tour al Sol” 2026 en Colombia: fechas, ciudades y detalles

Carlos Vives regresa a los escenarios de Colombia con su esperada gira “Tour al Sol”, un proyecto musical y emocional que marca su retorno al país después de ocho años sin presentar una gira nacional.

El anuncio llega junto al lanzamiento de “Te Dedico”, primer sencillo de su próximo álbum “El Último Disco”, con el que inicia una nueva etapa artística cargada de memoria, gratitud y conexión con sus raíces.

El “Tour al Sol” no es solo una serie de conciertos. Es una experiencia conceptual que sigue el recorrido simbólico de la luz: del amanecer lleno de esperanza, al mediodía vibrante de energía, hasta el atardecer dorado que conecta emoción, nostalgia y celebración.

Vives propone un viaje interior que reivindica la identidad, el amor profundo, el respeto y la autenticidad, elementos que han marcado su trayectoria como uno de los artistas más influyentes de la música colombiana.

La gira llegará a Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Medellín, Pereira y Cali, y además incluye nuevas fechas confirmadas en Ecuador.

Antes de visitar Suramérica, el artista iniciará su recorrido en abril por Canadá y Estados Unidos, donde se presentará en escenarios emblemáticos como Radio City Music Hall (Nueva York), Peacock Theater (Los Ángeles) y el Coliseo de Puerto Rico, entre otros.

En Colombia, las fechas son las siguientes:

Bogotá (25 y 27 de septiembre) en el Movistar Arena; Ibagué (18 de septiembre) en Arena Néctar; Bucaramanga (16 de octubre) en Cenfer; Medellín (17 de octubre) en el Estadio Polideportivo de Envigado; Pereira (6 de noviembre) en Expofuturo; y Cali (21 de noviembre) en la Arena Cañaveralejo.

La venta de boletería estará disponible a través de Tuboleta y Ticketmaster, dependiendo de la ciudad. Además, habrá preventa VISA exclusiva para clientes BBVA del 11 al 13 de febrero.

En Ecuador, el “Tour al Sol” llegará a Quito (3 de septiembre) en el Coliseo General Rumiñahui y a Guayaquil (5 de septiembre) en el Estadio Alberto Spencer.

Con esta gira, Carlos Vives reafirma su lugar como defensor de la identidad colombiana y propone un reencuentro con la música como un acto de verdad, memoria y celebración colectiva. “Tour al Sol” es, en esencia, una invitación a caminar juntos bajo la misma luz y a reconectar con aquello que realmente importa.