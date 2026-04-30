El Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales - Pecet - de la UdeA cumple 40 años

Medellín

El Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, Pecet, de la Universidad de Antioquia, conmemora sus cuatro décadas de existencia.

Durante este tiempo, esta estrategia ha trabajado en la investigación de enfermedades tropicales como la leishmaniasis, la malaria y el dengue.

Este es un grupo científico y de investigación multidisciplinario especializado en salud humana, animal, vegetal y ambiental, que genera proyectos de ciencia y tecnología para Colombia y el Mundo.

El PECET y tres nuevos grupos de investigación hacen parte de CIDEPRO, Centro de Desarrollo Tecnológico, los cuales son el Grupo de Investigación Clínica -GIC-, el de Biología Molecular, Bioinformática y Bioprospección -Bio3- y el de Estudios Preclínicos para el Desarrollo de Productos para la Salud Humana, Animal, Vegetal y Ambiental.

Programa destacado por la OMS

La Organización Mundial de la Salud lo ha destacado como uno de los centros de referencia para la formación, evaluación científica e investigación sobre las enfermedades tropicales, aportando a los diagnósticos, tratamientos y estrategias de control.

Desde la Universidad de Antioquia explicaron que “Durante cuatro décadas, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales -Pecet- de la UdeA ha recorrido selvas, montañas y territorios históricamente olvidados para enfrentar enfermedades como la leishmaniasis, la malaria y el dengue. En ese tránsito, ha demostrado que la ciencia no se limita al laboratorio: se construye también en diálogo con las comunidades, donde el conocimiento transforma realidades. Su historia es la de una búsqueda persistente por hacer de la investigación una herramienta al servicio de la vida”.

Celebración con documental

A partir de las cuatro de la tarde de hoy jueves, 30 de abril, se tendrá una jornada de celebración de los 40 años del Pecet, con el estreno del documental “Trópico en las venas”, lo cual tendrá lugar en el auditorio principal del Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia.

El nacimiento del Pecet

El médico cirujano de la Universidad de Antioquia, Iván Darío Vélez Bernal, comenzó en 1986 el trabajo basado en la ecoepidemiología, especialidad que, desde la rama de la salud pública, estudia la distribución, la frecuencia y las diversas causas de las enfermedades que afectan a una población significativa de la humanidad.

Este grupo de investigación trabaja en controlar, prevenir enfermedades y proponer soluciones que puedan llevar a políticas públicas sanitarias.

El Pecet nació como Servicio de Leishmaniasis y en su momento trabajó en la investigación del brote de leishmaniasis cutánea en Montebello, en el suroeste antioqueño, y posteriormente tuvo una financiación por parte de la agencia canadiense International Development Research Centre.

Otras enfermedades atendidas

Además de la leishmaniasis, este grupo científico avanzó rápidamente en estudios sobre la malaria, el dengue y la paragonimosis que es una enfermedad causada por el consumo de crustáceos crudos, marinados o poco cocidos con presencia de algunos parásitos.

Control biológico del dengue

“El World Mosquito Program y su creador, el científico australiano Scott O’Neill, pusieron al Pecet frente a uno de los desafíos más ambiciosos de su historia: convertir al Valle de Aburrá en un laboratorio de control biológico del dengue, una enfermedad viral —transmitida por el Aedes aegypti, un mosquito común en zonas tropicales— que provoca fiebre, dolores musculares y articulares, náuseas y sarpullidos”, explicaron desde la Universidad de Antioquia.

Este proyecto comenzó en el 2014 con la creación de una biofábrica capaz de producir cada semana 20 millones de mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria para reducir la transmisión del dengue.

Tras el éxito en el barrio París, donde comenzó el proyecto, este se implementó en Medellín, Itagüí y Bello.