EPM refuerza su estrategia de seguridad hídrica y cuidado de espacios verdes: “Cada gota cuenta”

Medellín, Antioquia

El Gerente de provisión de aguas de EPM y también ingeniero, Jorge William Ramírez, advirtió sobre el impacto de las acciones humanas en las fuentes hídricas. Factores como la deforestación, el uso de agroquímicos, la mala disposición de residuos y la urbanización acelerada están incidiendo en el aumento de contaminantes en algunos embalses.

Actualmente, el sistema de acueducto de EPM se abastece principalmente de los embalses Río Grande II, La Fe y Piedras Blancas, que cubren cerca del 92% de la población, mientras que el 8% restante depende de 33 fuentes menores.

Estas alimentan 13 plantas de tratamiento, algunas completamente automatizadas y otras en proceso de modernización.

“Más que calidad, cobertura o continuidad, estamos trabajando en la confiabilidad del sistema, para asegurar que el servicio no se interrumpa ante ningún escenario”, concluyó Jorge William Ramírez.

¿Cómo usted desde casa puede contribuir a la NO contaminación de las fuentes hídricas?

1. Manejo adecuado de residuos: No botar basura en calles, quebradas o ríos. Todo lo que tiras al suelo puede terminar en una fuente hídrica cuando llueve.

2. Evitar verter químicos: No arrojar aceites de cocina, pinturas, medicamentos o productos de limpieza por el desagüe.

3. Cuidar las zonas verdes: No talar árboles ni dañar ecosistemas cercanos a ríos o quebradas. Los bosques ayudan a filtrar naturalmente el agua y proteger las fuentes.

4. Uso responsable del agua: No desperdiciarla. Entre menos agua se use innecesariamente, menos presión hay sobre las fuentes y el sistema.

EPM hace un llamado a la ciudadanía, al considerar que la sostenibilidad del recurso depende tanto de la gestión institucional como del comportamiento colectivo.