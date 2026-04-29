EPM refuerza su estrategia de seguridad hídrica y cuidado de espacios verdes: “Cada gota cuenta”
EPM ha sido un aliado fundamental para el funcionamiento y el cuidado de espacios naturales y verdes como lo es el Parque Arví. La conservación de sus espacios, bosques, y el agua, es una estrategia para garantizar la seguridad hídrica en el Valle de Aburrá y zonas aledañas.
Medellín, Antioquia
El Gerente de provisión de aguas de EPM y también ingeniero, Jorge William Ramírez, advirtió sobre el impacto de las acciones humanas en las fuentes hídricas. Factores como la deforestación, el uso de agroquímicos, la mala disposición de residuos y la urbanización acelerada están incidiendo en el aumento de contaminantes en algunos embalses.
Actualmente, el sistema de acueducto de EPM se abastece principalmente de los embalses Río Grande II, La Fe y Piedras Blancas, que cubren cerca del 92% de la población, mientras que el 8% restante depende de 33 fuentes menores.
Estas alimentan 13 plantas de tratamiento, algunas completamente automatizadas y otras en proceso de modernización.
“Más que calidad, cobertura o continuidad, estamos trabajando en la confiabilidad del sistema, para asegurar que el servicio no se interrumpa ante ningún escenario”, concluyó Jorge William Ramírez.
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¿Cómo usted desde casa puede contribuir a la NO contaminación de las fuentes hídricas?
1. Manejo adecuado de residuos: No botar basura en calles, quebradas o ríos. Todo lo que tiras al suelo puede terminar en una fuente hídrica cuando llueve.
2. Evitar verter químicos: No arrojar aceites de cocina, pinturas, medicamentos o productos de limpieza por el desagüe.
3. Cuidar las zonas verdes: No talar árboles ni dañar ecosistemas cercanos a ríos o quebradas. Los bosques ayudan a filtrar naturalmente el agua y proteger las fuentes.
4. Uso responsable del agua: No desperdiciarla. Entre menos agua se use innecesariamente, menos presión hay sobre las fuentes y el sistema.
EPM hace un llamado a la ciudadanía, al considerar que la sostenibilidad del recurso depende tanto de la gestión institucional como del comportamiento colectivo.