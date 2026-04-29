“De cada 100 empleados, uno se retira voluntariamente”: Hospital Alma Máter por crisis financiera

Medellín, Antioquia

La institución aclaró mediante el comunicado oficial que, contrario a versiones recientes, la rotación de, talento humano en el, último semestre fue del 1%, lo que evidencia estabilidad laboral.

De esta manera, el hospital desmintió señalamientos acerca de los bajos estándares de atención y reiteró que los servicios prestados se mantienen dentro de los parámetros establecidos.

¿Qué dice el Hospital Alma Máter acerca de la deuda financiera?

Uno de los principales retos que enfrenta la institución es el flujo de recursos. Actualmente, las deudas de las EPS activas y liquidadas ascienden a 344 mil millones de pesos, situación que ha impactado el cumplimiento oportuno de obligaciones laborales y contractuales.

No obstante, el hospital indicó que adelanta gestiones con aseguradoras para mejorar la liquidez y garantizar la sostenibilidad financiera.

“En relación con el pago de salarios, la actual administración ha asumido como una prioridad el recaudo de recursos que permitan cumplir de manera responsable con las obligaciones laborales. No obstante, pese a los esfuerzos adelantados, el bajo flujo de ingresos derivado de los servicios efectivamente prestados limita hoy la capacidad de la organización para atender oportunamente el pago de salarios y demás compromisos en las fechas acordadas con su talento humano”, expuso el Hospital en su comunicado oficial.

Pese a este panorama, el Hospital Alma Máter reporta una ocupación cercana al 96% y un índice de satisfacción de usuarios del 96% durante el primer trimestre del año, lo que refleja la continuidad en la prestación del servicio.