El centro de Armenia será el epicentro de la marcha por el día del trabajador

Armenia

El punto de encuentro será a partir de las 9 de la mañana a las afueras de las instalaciones del Banco de La República en la calle 21 con carrera 16 y luego la marcha será por las principales vías del centro de la ciudad.

En efecto el inicio del recorrido será en la calle 21 con carrera 16 del Banco de la República, giro detrás del Banco volteando a la derecha en calle 22 hacia la carrera 16, luego giro para subir por toda la carrera 18 hasta llegar a la calle 12, giro a la derecha en la calle 12 hasta llegar a la esquina de la carrera 16, giro a la derecha en la calle 12, para recorrer toda la carrera 16 y retornar a la sede del Banco.

El presidente de la subdirectiva de la central unitaria de trabajadores, CUT Quindío Diego León Caicedo fue claro que la manifestación busca dignificar la labor del trabajador por eso tan importante la expresión ciudadana que ya es tradicional con la manifestación en estos puntos de la ciudad.

“Este primero de mayo, vamos a conmemorar no solo un año más de lucha, sino que se cumplen 140 años desde aquel año de 1886, en el que cientos de trabajadores salieron un día como hoy a las calles de Chicago para defender el derecho a una jornada laboral de 8 horas", indicó.

Afirmó que este 1 de mayo conmemoran un año más de lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores que son la base importante de la dinámica económica en el país.

“Es un primero de mayo donde seguiremos defendiendo y alzando la voz de los derechos de la clase trabajadora y por todos aquellos que han dado su vida por los derechos laborales. Los trabajadores y las trabajadoras de Colombia como los del resto del mundo, se movilizan en este día porque es su fecha emblemática, por la defensa de sus derechos, por todos aquellos que han arriesgado y dado su vida por los derechos de clase y no porque sean convocados por ningún gobierno", mencionó.

Dijo que la invitación es masiva a que todos los trabajadores salgan a manifestarse ya que ha sido una convocatoria histórica para resaltar los derechos laborales.