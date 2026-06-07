Ultimátum del agente interventor de la Nueva EPS a operadores de medicamentos en el Quindío

Armenia

Desde Armenia el agente interventor de la Nueva EPS le dio ultimátum a los dos operadores de medicamentos para que mejore la entrega de drogas para los 230mil usuarios de esa entidad en el Quindío.

Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS estuvo de visita en Armenia, donde se reunió con los secretarios de salud de la ciudad y el departamento y luego con los gerentes de clínicas y hospitales del Quindío en el hospital San Juan de Dios y en el centro de Convenciones para analizar la situación de la prestación del servicio, la entrega de medicamentos y las deudas de esta entidad.

Uno de los temas más sensibles es la entrega de medicamentos donde las quejas de los usuarios son diarias, debido a la no entrega oportuna de las drogas a los pacientes, las largas filas, en la ciudad de Armenia.

El agente interventor de la Nueva EPS: La preocupación con los cerca de 235.000 usuarios que tiene la nueva EPS en esta regional, 80.000 de los mismos pertenecen al régimen contributivo, los restantes al régimen subsidiado y debemos nosotros para beneficio y bendición de esos usuarios que es estabilizar la red de servicios, estabilizar la red proveedora de medicamentos.

Y estabilizar aquellos servicios donde tienen que ser trasladados los pacientes porque en la regional no se dispone de un punto de atención como por ejemplo, los pacientes con cáncer.

Ultimátum para proveedores de medicamentos

El agente interventor: queremos trasladar un ultimátum a aquellos proveedores de medicamentos, Discolmets y Medical Colombia que vienen siendo realmente inoportunos e ineficientes, si estos operadores siguen sin cumplir, nosotros tendremos que cambiar los operadores y utilizar un nuevo mecanismo para la provisión de medicamentos.

Y agregó “No le hemos dado ese salto porque cambiar un proveedor con dispensación no es sencillo, pero estamos remitiendo el sistemático incumplimiento por parte del proveedor, del gestor farmacéutico a la superintendencia de servicios de salud porque ellos son también entidades reguladoras.

Al Quindío le toco dos de los operadores más malos

Agente Interventor Nueva EPS: creo que para el infortunio de todos, al Quindío le tocó dos de los más malos, tanto Discolmets como Medical Colombia son de los más malos que tenemos en el Huila, que tenemos en Nariño, que tenemos en el Cauca y que tenemos en el Quindío.

Otras entidades como Colsubsidio, CAF, Disfarma que abastecen otras zonas del país están abasteciendo entre el 90 y 95% Aquí en el Quindío tenemos cumplimientos del 45% que son realmente muy bajos.