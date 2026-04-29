Vuelve y juega: trabajadores de Asmet Salud en paro en Armenia, incertidumbre por retraso en pagos

Armenia

En Armenia, los trabajadores de la EPS Asmet Salud también entraron nuevamente a paro, como en otras ciudades del país, esto debido a los retrasos en los pagos de los salarios.

Vuelve y juega: los trabajadores de esta entidad nuevamente en paro en varias regiones del país, por los mismos temas que desde hace varios meses protestan y reclaman lo justo, el pago justo y oportuno de sus salarios.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Liliana Londoño de Sindisalud de Asmet Salud, que entregó detalles del panorama que viven los trabajadores y, por ende, los usuarios de esta EPS intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Sindisalud: Hoy hablamos en nombre de los trabajadores y los usuarios para contar una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Sindisalud nace como una respuesta a la preocupación creciente de los trabajadores frente a la inestabilidad en la administración de la empresa.

Desde mayo de 2023 hemos visto cómo cada cinco o seis meses llega un nuevo agente interventor con su equipo de trabajo sin conocimiento suficiente sobre la entidad, sobre su operación y las necesidades reales de los afiliados y los trabajadores. Esta rotación constante no solo ha impedido la continuidad en los procesos, sino que también ha generado un deterioro progresivo en la prestación de los servicios de salud.

Situación crítica para los trabajadores

Sindisalud: Hoy la situación es crítica; se ha afectado la atención de los usuarios con fallas en la red prestadora y en la garantía de servicios oportunos y de calidad, pero también se han vulnerado los derechos de los trabajadores. A la fecha se adeuda el salario del mes de marzo, así como los pagos correspondientes a ARL y pensión.

Liliana Londoño, Sindisalud

Estos incumplimientos no son hechos aislados; vienen repitiéndose de manera reiterada desde octubre de 2025. Adicionalmente, los trabajadores no han recibido ningún incremento salarial desde el año 2024. Y lo más preocupante, no hay respuestas claras, no hay voluntad de diálogo ni compromisos concretos por parte de la administración.

Llamado al gobierno nacional

Sindisalud: Por eso hoy hacemos un llamado respetuoso, pero urgente, al gobierno nacional. Solicitamos el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior para que intervengan de manera efectiva, revisen qué ha ocurrido con la empresa durante estos 3 años de intervención y tomen las medidas frente a los reiterados incumplimientos. Con la red prestadora de servicios de salud, con los afiliados y con los trabajadores.

Necesitamos respuestas y también necesitamos garantías. Si la empresa va a ser liquidada, exigimos que se haga con responsabilidad. No queremos que se repitan historias ya conocidas en otras EPS liquidadas, donde los trabajadores terminan perdiendo sus salarios, sus prestaciones y años de esfuerzo.

Hoy alzamos la voz no solo por nosotros, sino por miles de usuarios que dependen de este sistema y por las familias de los trabajadores que hoy viven en la incertidumbre. Esperamos que este llamado sea escuchado.