Trabajadores de IPS en Armenia no aguantan más, exigen soluciones por falta de pago de salarios

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo un plantón a las afueras de la clínica del café al norte de la ciudad por parte del personal activo y retirados de la IPS Dumian Medical debido a la falta de respuestas por el pago de dos meses de salarios que les adeudan.

Una de las trabajadoras que renunció debido a la crisis que se vive actualmente expuso que es muy lamentable que no obtengan respuestas porque las directivas no les entregan ninguna solución lo que empeora su panorama.

“Nos desplazamos hacia la clínica los funcionarios, tanto los que están aún laborando porque aún se encuentran tres pacientes en la clínica y los que ya renunciamos para saber qué va a pasar con nosotros, con la liquidación, con el tema de sueldos, qué va a pasar con los compañeros que aún laboran.“, manifestó.

Dijo que les habían programado una reunión para entregar soluciones, pero fue todo pérdida de tiempo ya que no hubo ninguna respuesta concreta que permitiera conocer cuándo se darán los respectivos pagos.

“Nadie nos responde, entonces estamos a esperas de que nos colaboren, de que nos digan, acá nadie sabe nada, nadie dice nada", indicó.

Expuso que la situación es apremiante ya que a muchos de los que renunciaron les adeudan las cesantías y liquidación por lo que optaron por una nueva jornada de protesta con el fin de llamar la atención de las directivas o entes competentes que permitan disminuir la problemática.

“Personas que no tienen plata, sacando platas prestadas de una parte a otra para poder cumplir. Si han venido unos, otros no han podido venir de los que están en este momento todavía con contrato, no han venido, entonces les mandan carta de suspensión, de llamados de atención porque no vienes. Es una falta de respeto, la verdad“, advirtió.

Señaló que tomó la decisión de renunciar porque es muy complejo trabajar sin dinero porque, aunque prometen que van a pagar lo que deben, los compromisos y los servicios no dan espera.

En este momento son 47 los auxiliares activos, ocho camilleros y 14 enfermeras jefe, sumando al personal administrativo, personal de aseo en total eran 289 vinculados a la clínica y que son afectados por la situación.