Con más de 600 kilos de explosivos se iba a perpetrar otro ataque terrorista en el Cauca

La carga detonante tenía la capacidad de generar afectaciones de gran magnitud en un radio superior a los 300 metros. Crédito: Ejército Nacional.

Piendamó - Cauca

Tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía Nacional lograron ubicar y extraer seis cilindros acondicionados con cerca de 600 kilos de explosivo de alto poder a base de nitrato de amonio, con los que grupos armados pretendían perpetrar otro ataque en la vía Panamericana del Cauca.

Las cargas estaban minuciosamente instaladas en alcantarillas en el tramo vial de la vereda La Loma del municipio de Piendamó.

“La carga detonante tenía la capacidad de generar afectaciones de gran magnitud en un radio superior a los 300 metros y representaba una amenaza directa para los civiles y los integrantes de la Fuerza Pública”, manifestó el Ejército Nacional.

La vía internacional estuvo cerrada entre Popayán y Cali por más de 15 horas por seguridad de los viajeros mientras que expertos antiexplosivos de la Policía realizan trabajos de verificación y extracción.

El comandante encargado de la Región de Policía N°4, brigadier General Herbert Luguiy Benavidez manifestó que, “el procedimiento tomó varias horas dadas las condiciones complejas del lugar y al riesgo que representaban los artefactos que pudieron afectar la integridad de la población y la Fuerza Pública, así como el patrimonio, la movilidad y la economía de la región caucana”.

Por su parte, el comandante de la Brigada 29, brigadier general Diego Jaramillo aseveró que “las tropas mantienen un despliegue operacional especial mediante estrategias militares conjuntas orientadas a proteger a la población, neutralizar las amenazas y debilitar las capacidades de las estructuras criminales en el suroccidente del país”.

Para evitar afectaciones, teniendo en cuenta la capacidad destructiva de los explosivos, los cilindros fueron asegurados, cumpliendo todos los protocolos y transportados de manera segura hacia un lugar adecuado para su destrucción por parte de las autoridades competentes.

El Ejército y la Policía invitaron a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa que les permita evitar ataques terroristas y salvar vidas.