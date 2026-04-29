Destruyen poderoso explosivo instalado por las disidencias cerca del Parque de El Plateado, Cauca

La Policía Nacional, con binomios caninos, equipos técnicos y humanos, activó los protocolos establecidos y procedió a la desactivación controlada. Crédito: Ejército Nacional.

El Plateado - Cauca

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N° 4, coronel José María Garzón informó la destrucción controlada de un poderoso explosivo instalado, al parecer, por las disidencias de las Farc a tres cuadras del parque principal del corregimiento de El Plateado, sur del Cauca.

De haber perpetrado el ataque terrorista la emergencia sería de grandes proporciones.

El dispositivo compuesto de 20 kilos de pentolita distribuidos en 14 bloques, con mecanismo de alarma con batería de motocicleta, estaba oculto dentro de un maletín. Además, estaba minuciosamente preparado con dos kilos de balines metálicos, para generar mayor daño.

Inteligencia militar logró anticipar la acción terrorista que iba a ser perpetrada en lugar de tránsito de campesinos, mujeres y niños.

La Policía Nacional, con binomios caninos, equipos técnicos y humanos, activó los protocolos establecidos y procedió a la desactivación controlada del explosivo por medio de un cañón disruptor sin afectaciones para los uniformados ni la población civil.

Detrás de esta acción y por lo menos de otros tres intentos de ataques con explosivos en El Plateado, “estarían alias ‘Fabián’, ‘Chicharra’, ‘Breiner’, ‘Chinga’, Betancourt’, ‘Kevin’, ‘Daza’, ‘Bozo’, ‘Cocuyo’ y Tatiana, presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño que se empeñan en afectar a la población, intimidad e instrumentalizar a la comunidad y desestabilizar la seguridad en el Cañón del Micay”, dijo el oficial.

Hace menos de 48 horas en El Plateado el ataque con explosivos lanzados con rampas desde una camioneta dejó afectados por aturdimiento a dos policías y un menor de edad.

Ante este tipo de sucesos las acciones de inteligencia, preventivas y ofensivas se incrementaron en el territorio.