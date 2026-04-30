Autoridades investigan el asesinato de un líder social y comunitario en el sur del Cauca

Mercaderes, Cauca

Las autoridades en el departamento del Cauca investigan un nuevo hecho de violencia contra líderes sociales en el sur del departamento, donde fue asesinado un reconocido líder comunitario junto a su sobrino.

La víctima fue identificada como Diego Dorado, oriundo del municipio de El Patía y recordado por su trabajo organizativo y liderazgo comunitario en las veredas Santa Cruz y El Pedregal, en esta zona del departamento.

De acuerdo con la información conocida, Diego Dorado y su familiar fueron encontrados sin vida y con signos de violencia a un costado de la vía Panamericana, en el sector conocido como Carbonero, jurisdicción del municipio de Mercaderes.

Por ahora, las autoridades no han confirmado las causas ni los responsables del asesinato.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este caso eleva a 50 el número de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2026, de los cuales 12 se han registrado en el Cauca.

“En el lugar de los hechos y otros territorios del Cauca hay alertas tempranas vigentes que siguen siendo ignoradas, y que advierten el riesgo para los liderazgos por el accionar de grupos armados ilegales”, señaló Leonardo González, coordinador de Indepaz.

En esta zona del Cauca hacen presencia estructuras de las disidencias de las Farc, además de la injerencia del ELN, lo que aumenta el riesgo para las comunidades.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.