Cierran la vía Panamericana entre Popayán y Cali por amenaza de explosivos

Piendamó, Cauca. Permanece cerrada la vía Panamericana entre Popayán y Cali por la presencia de un posible artefacto explosivo en el kilómetro 25, a la altura del municipio de Piendamó.

El cierre, que ya supera las ocho horas, se extiende desde Popayán hasta el sector de El Hogar, en Tunía, como medida preventiva ante la amenaza de un posible explosivo

La alerta fue emitida por operarios de la concesión Nuevo Cauca, quienes adelantaban trabajos en la zona y detectaron el objeto sospechoso, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y suspender completamente el tránsito.

De acuerdo con información preliminar, la carga habría sido instalada por un grupo armado ilegal en este corredor vial que conecta los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

En la zona ya hacen presencia tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, junto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 8, en coordinación con la Policía Nacional, quienes adelantan labores de verificación y registro preventivo.

Desde Cali, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, señaló que en este corredor se han detectado nuevas cargas explosivas y pidió comprensión a los ciudadanos por las restricciones en la movilidad.

“Estos criminales no dejan de generar acciones terroristas contra la población civil y han vuelto a instalar explosivos en puntos estratégicos de la vía. En este momento la zona está acordonada y los técnicos trabajan para desactivar los artefactos y garantizar el paso”, afirmó.

La situación ha generado afectaciones en la movilidad, con cientos de vehículos represados tanto en la zona norte de Popayán como en jurisdicción de Santander de Quilichao.

Este hecho se suma a recientes atentados y acciones frustradas en la vía Panamericana, un corredor estratégico para el suroccidente del país.