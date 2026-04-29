Cae en Popayán alias ‘Vaca’, pieza clave en las finanzas de las disidencias de las Farc en Nariño

Popayán, Cauca

En el marco de la Operación Atlas, la Policía Nacional capturó en la ciudad de Popayán a alias “Vaca”, presunto integrante de la estructura criminal “Franco Benavides”, con injerencia en el departamento de Nariño.

El procedimiento estuvo a cargo de unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, alias “Vaca” llevaba cerca de cinco años dentro de esta estructura criminal y se encargaba principalmente del cobro de extorsiones a comerciantes y a responsables de explotaciones de oro, especialmente en el municipio de Leiva, al norte de Nariño.

Además, estaría vinculado al control territorial y a la participación en homicidios selectivos por ajustes de cuentas en Leiva y El Rosario.

El coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante de la Policía en Nariño, indicó que el capturado hacía parte de un componente clave dentro de esta organización ilegal.

“Se encargaba de dinamizar el cobro de extorsiones y de mantener el control en zonas donde esta estructura tiene presencia, especialmente en actividades relacionadas con la minería ilegal”, explicó el oficial.

Asimismo, destacó el impacto del operativo en las finanzas del grupo armado.

“Con esta captura se logra afectar directamente las rentas criminales provenientes de la explotación ilícita de oro, que eran utilizadas para el sostenimiento de esta estructura”, agregó.

Con este resultado se debilita la capacidad operativa de esta organización en el suroccidente del país.