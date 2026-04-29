Suspendidas obras de construcción en un tramo de doble calzada en Cauca por amenazas

La suspensión tiene lugar en la Unidad Funcional 1 entre el kilómetro 0 y el municipio de Piendamó. Crédito: Nuevo Cauca.

Popayán - Cauca

Por alteraciones al orden público y amenazas la Concesión Nuevo Cauca suspendió actividades operativas en un tramo de la construcción de la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao.

Julián Antonio Navarro, gerente general de la Concesión denunció que la decisión se tomó luego que hombres que se movilizaban en motocicleta y portando armas de fuego llegaran a diferentes puntos de la Unidad Funcional 1.

“Ahí sugirieron recoger la maquinaria o trasladarla a otro punto bajo la advertencia de que se iban a presentar confrontaciones en la zona”, dijo

El tramo en suspensión comprende el kilómetro cero hasta el municipio de Piendamó que hace parte de la Unidad Funcional número 1.

A pesar de las afectaciones, la determinación pretende garantizar la integridad y la vida del personal vinculada en la empresa.

Desde el inicio de las obras, la organización ya registra incidentes relacionados con el hurto de vehículos, incineración de maquinaria pesada, extorsiones y ahora se suman las amenazas.

Ana Fernanda Muñoz, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, afirmó que se trata de una obra de importancia vital para la conexión del suroccidente del país.

“Es necesario hacer un llamado a que se proteja al departamento, el Cauca merece que lo cuiden en este momento, llevamos más de 4 días bajo la violencia y una región con tanta gente buena no puede estar en riesgo”, afirmó Muñoz.

Frente a crítica situación el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca exigió al Gobierno Nacional y departamental para garantizar la seguridad y la libre movilidad en la vía Panamericana.

La Concesión Nuevo Cauca, explicó que los trabajos se reanudarán cuando las condiciones de seguridad estén dadas.