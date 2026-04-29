Alertan riesgos de retos virales en colegios de Soledad, Atlántico

La Alcaldía de Soledad encendió las alertas frente a los riesgos que representan algunos retos virales que circulan en plataformas digitales, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. A través de la Secretaría de Educación, la administración municipal hizo un llamado a padres de familia y acudientes para que supervisen de manera constante el uso que sus hijos hacen de redes sociales como TikTok.

La preocupación surge por la difusión de contenidos como el denominado “Tiroteo Mañana” o el “Reto del acetaminofén”, prácticas que pueden poner en riesgo la salud física y mental de los menores, además de generar situaciones de pánico o desorden dentro de las instituciones educativas.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, reiteró la importancia de una acción conjunta entre las familias y el sector educativo para proteger a los estudiantes. “Desde la Administración Municipal hacemos un llamado respetuoso pero firme a los padres de familia para que acompañen, orienten y supervisen el uso de las redes sociales de sus hijos. La protección de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida y no bajaremos la guardia ante ningún riesgo”, afirmó.

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En respuesta a esta problemática, la Secretaría de Educación, a través del área de Convivencia Escolar, ha puesto en marcha charlas pedagógicas y actividades formativas en las instituciones oficiales. Estas iniciativas también incluyen campañas de sensibilización dirigidas a los hogares, con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo cualquier conducta asociada a estos retos virales.

La administración municipal reiteró el llamado a fortalecer el diálogo en casa y a mantener una vigilancia activa sobre el contenido digital que consumen los menores. Con estas acciones, Soledad busca avanzar en la construcción de un entorno educativo seguro, apostándole a una formación integral y a la consolidación de un territorio de paz y oportunidades.