Alertan riesgos de retos virales en colegios de Soledad, Atlántico
Autoridades refuerzan acciones de prevención en colegios y hogares
La Alcaldía de Soledad encendió las alertas frente a los riesgos que representan algunos retos virales que circulan en plataformas digitales, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. A través de la Secretaría de Educación, la administración municipal hizo un llamado a padres de familia y acudientes para que supervisen de manera constante el uso que sus hijos hacen de redes sociales como TikTok.
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La preocupación surge por la difusión de contenidos como el denominado “Tiroteo Mañana” o el “Reto del acetaminofén”, prácticas que pueden poner en riesgo la salud física y mental de los menores, además de generar situaciones de pánico o desorden dentro de las instituciones educativas.
La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, reiteró la importancia de una acción conjunta entre las familias y el sector educativo para proteger a los estudiantes. “Desde la Administración Municipal hacemos un llamado respetuoso pero firme a los padres de familia para que acompañen, orienten y supervisen el uso de las redes sociales de sus hijos. La protección de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida y no bajaremos la guardia ante ningún riesgo”, afirmó.
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En respuesta a esta problemática, la Secretaría de Educación, a través del área de Convivencia Escolar, ha puesto en marcha charlas pedagógicas y actividades formativas en las instituciones oficiales. Estas iniciativas también incluyen campañas de sensibilización dirigidas a los hogares, con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo cualquier conducta asociada a estos retos virales.
La administración municipal reiteró el llamado a fortalecer el diálogo en casa y a mantener una vigilancia activa sobre el contenido digital que consumen los menores. Con estas acciones, Soledad busca avanzar en la construcción de un entorno educativo seguro, apostándole a una formación integral y a la consolidación de un territorio de paz y oportunidades.