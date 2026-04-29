Aprobado acuerdo que restringe el uso de celulares en colegios de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal, Arturo Castillo, confirmó que el proyecto de acuerdo que restringirá el uso de celulares a los estudiantes en los colegios públicos de Ibagué fue aprobado en segundo debate y se convierte en una realidad.

Según Castillo, el acuerdo aprobado restringe el uso de este tipo de dispositivos a menores de 14 años durante la jornada académica en las instituciones educativas oficiales de Ibagué. Esta medida se fundamenta en la necesidad de proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo y la convivencia ciudadana de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

“El acuerdo plantea excepciones para el uso de estos con fines pedagógicos, cuando los docentes lo requieran, salud y discapacidad, también en emergencias familiares”, dijo Castillo.

Además, el cabildante resaltó que ahora las instituciones educativas tendrá un año para modificar los manuales de convivencia para que esta medida adoptada a través de acuerdo municipal sea implementada.

“Queremos que basados en la ley 1098 y ley 2170 que permite regular el acceso a herramientas tecnológicas a favor de infancia y adolescencia, con esto los docentes tendrán herramientas para hacer cumplir esta medida”, destacó.

Finalmente, aseguró que el acuerdo municipal aprobado por el Concejo busca combatir además el Ciberacoso porque las redes sociales dentro de la escuela facilitan la victimización inmediata y la difusión de riñas entre otras

Dato: ahora los colegios deberán disponer de las herramientas para poder guardar los celulares de los estudiantes mientras se encuentran en la jornada escolar.