“La homeopatía se basa en unos principios fuera de cualquier lógica científica”: Médico de la EMA

Vicente Baos, médico y miembro de la AEMPS y de la (EMA) habla sobre la homeopatía

El Ministerio de Sanidad de España concluyó que la homeopatía no tiene eficacia terapéutica en ninguna patología, luego de que un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) diera a conocer que los efectos de estos productos son comparables al placebo.

Ante esta decisión, Vicente Baos, médico y miembro de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la homeopatía y el riesgo que puede constituir para la salud.

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Vicente Baos, médico de familia y divulgador, aseguró que “la homeopatía se basa en unos principios que están fuera ya de cualquier lógica científica del siglo XXI”.

El experto en salud reveló que hay cientos de estudios que así lo demuestran y es el consenso internacional en todos los lugares. Además, agregó que puede tener un riesgo en la salud, el cual es que sustituya un tratamiento eficaz y necesario para el paciente.

Para el médico, el efecto placebo se genera es por la expectativa y el deseo de mejorar de la persona. “Una enfermedad necesita un tratamiento actualizado”, señala.

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Por último, Baos expresó que “la homeopatía funciona a corto plazo para cosas que no sean muy trascendentes, pero siempre es muy pasajero, porque si el problema es persistente y es claramente dañino, ningún placebo va a aliviar un dolor”.

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