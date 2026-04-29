Colombia busca vacunar 140.000 personas y programa vacunatón nocturna: conozca fecha y horario

Bogotá prioriza la vacunación contra el sarampión para viajeros en El Dorado y las terminales

En el marco de la segunda Semana de Vacunación de las Américas, que se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo, Colombia inicia una jornada de vacunación nacional.

Con el objetivo de intensificar la inmunización contra más de 30 enfermedades prevenibles, el país fortalece su estrategia de inmunización con la segunda Jornada Nacional de Vacunación y el programa Vacunatón Nocturna.

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De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Salud, la intención es proteger a más de 140.000 personas mediante acciones conjuntas y simultáneas en todos los municipios del país.

El Ministerio de Salud y Protección Social ha manifestado en varias oportunidades que una de las principales herramientas de salud pública es la vacunación.

En un comunicado oficial, la entidad manifestó: "La vacunación se mantiene como medida clave para proteger a la población. El Ministerio de Salud intensificará las acciones para prevenir brotes, salvar vidas y evitar retrocesos en salud pública”.

Fecha y hora de la vacunatón nocturna

El Ministerio de Salud dio a conocer que programó una vacunatón nocturna para el 30 de abril, en un horario entre las 5:00 y 9:00 PM.

Este programa, con horario especial, fue creado para personas que por razones académicas o laborales no pueden asistir en la jornada de atención habitual.

El programa le va a dar prioridad a niños menores de seis años, adultos mayores, gestantes y talento humano en salud. Además, se van a incluir refuerzos y dosis específicas según la necesidad.

Algunas de ellas son la aplicación de la dosis única contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niños y adolescentes entre los 9 y 17 años, la protección contra la influenza estacional de este año y el refuerzo contra la fiebre amarilla en viajeros y zonas de riesgo.

La jornada sanitaria estará disponible en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el territorio nacional, en los que no se exige afiliación al sistema de salud ni condición de nacionalidad y el servicio es gratuito.

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Asimismo, se sumarán equipos extramurales que van a recorrer lugares apartados con el objetivo de garantizar las vacunas en zonas de difícil cobertura y acceso.

Con el programa, Colombia quiere evitar retrocesos en salud pública y le apuestan a una cobertura amplia, gratuita y sin barreras de acceso para la población.

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